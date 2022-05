Pochádza zo Slovenska, no dlhé roky žije extravagantná blondínka v Los Angeles, kde sa vypracovala na dnes už celebritnú tatérku. Ivana Beláková a jej životná partnerka, spirituálna liečiteľka Veronica Anile (46) vravia, že sú požehnané slobodou, ktorú im ich práca ponúka, a tak môžu pracovať z hocijakého kúta sveta, kde je wifi. Využívajú teda túto výhodu a aspoň raz za mesiac sa vydajú na spontánne výlety. Pandémia ich síce trochu pribrzdila, no nedávno sa opäť vybrali do poriadne vzdialeného kúta – Francúzskej Polynézie.