Čokoláda do vane a šampanské do ruky – tak vyzerá domáce rozmaznávanie v kúpeľni Jadranky Handlovskej (54).

Speváčka si v novom dome splnila kúpeľňový sen. Je teda kúpeľňová maniačka? „Ako sa to zoberie. Túžila som po veľkej kúpeľni s oknom a veľkou vaňou. A ešte aby bola na prízemí. Podarilo sa mi to zrealizovať a časom pribudne väčšia kúpeľňa so sprchovým kútom a s jacuzzi. V tomto som naozaj maniačka. Ale času v kúpeľni trávim tak primerane, určite nie hodiny.“

Vyživuje zvnútra

Čo si Jadranka v kúpeľni dopriava? „Preferujem sprchu dvakrát denne, občas si užijem vaňu s čokoládovou penou, sviečky a šampanské. Mám rada zábaly a masku na vlasy. Používam kozmetiku Gold, celý rad, no vyhovujú mi aj produkty od TianDe.“ Nezabúda ani na starostlivosť zvnútra. „Zvonka nepoužívam až tak veľa prípravkov, dopujem sa však tinktúrami a doplnkami stravy typu vitamín C, karnozín, K2, D3, kolostrum, kolagén... Ak je telo zvnútra vyživené, tak je krásne aj navonok,“ myslí si brunetka.