Zuzanu Čaputovú (48) namočili do vymyslenej smrti chlapca aj finančného podvodu. Nie je v tom jediná.

Hovorí sa, že stokrát opakovaná lož sa stane pravdou. Na sociálnej sieti, ktorá sa už dávno vymkla spod kontrolných rúk svojich zakladateľov, objavujú klamstvá, prezentované ich strojcami ako číra skutočnosť, ktorú treba okamžite zdieľať a dostať k čo najväčšiemu počtu ľudí.

„Zdieľaj, kým to nezmažú,“ píše sa často s gramatickou chybou v sprievodnej informácii. Pokútnej akcie sa následne chopia ľudia. V prípade niektorých lživých informácií o Zuzane Čaputovej ide dokonca o tisíce poplašených osôb, ktoré senzácii uveria.

Mnohé sa polícii v rámci ich facebookovej stránky Hoaxy a podvody – Polícia SR podarí zachytiť a vyvrátiť. Ešte horšie to je, ak úmyslom záškodníkov nie je šíriť demagógiu, ale úmyselne poškodiť samotných ľudí, ktorí mnohokrát nevedia hneď na prvú odhaliť do očí bijúci podvod. A to sa udialo i nedávno pod vymyslenou hlavičkou Zuzany Čaputovej.

Apel užívateľom

Nešťastníci sa chytili do pasce neznámeho človeka, ktorý prekypuje priam mafiánskymi zámermi. V princípe mu alebo im na lep sadli užívatelia Facebooku, ktorí si sem-tam prezerajú ponuky na známej stránke Marketplace Slovakia.

Tá patrí pod spomínaný gigant a ľudia prostredníctvom nej ponúkajú tovar, služby alebo ich vyhľadávajú. Predávajú sa tam stoličky, gauče, ale i koláče či iné produkty. V záplave ponúk sa objavil aj nečakaný inzerát, ktorý sprevádzala fotografia našej hlavy štátu.

