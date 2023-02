Dominika s manželom Michalom by sa mali dočkať dievčatka už koncom marca. Pohlavie druhého dieťatka odhalili na luxusnej baby shower. „Tieto veci mám veľmi rada, vždy sa vyhrajkám,“ povedala nám so smiechom.

A čo Jakubko, teší sa na súrodenca?

Áno, ale asi si ešte nevie celkom predstaviť, čo to znamená. Hovoríme mu, že bude veľký brat, bude nám pomáhať a zatiaľ sa mu to pozdáva. On je veľmi citlivý a nežný chlapec. Samozrejme, nie som naivná a nemyslím si, že to bude všetko ružové, no ak on bude v pohode a ja uvidím, že nie je nešťastný, tak budem tiež spokojná.

Zvykne sa Jakubko prihovárať súrodencovi?

Áno, dá pusinu na bruško, občas ho pohladká.

Malý Jakubko prišiel na oslavu tiež a okamžite strhol pozornosť všetkých na seba. Zdroj: Instagram - Dominika Cibulková

