Už rok sme „uväznení“ doma. Napadlo by vám pred rokom, že sa stav pre koronavírus bude ťahať tak dlho? Ako sa s tým vyrovnávate?

Zozačiatku sa to dalo zvládnuť úplne v pohode, pretože sme si všetci našli čas na to, čo sme nestíhali roky predtým. Generálne upratovanie príbytkov, pivníc či záhrad, prechádzky v prírode, čítanie, pozeranie seriálov... No keďže sa to už ťahá vyše roka, prestáva to byť pohodlné.

Čo robíte pre to, aby ste boli v psychickej pohode? Začlenili ste do svojho života nové aktivity alebo rituály?

Základ je, že som neprestala chodiť do práce, preto sa môj režim až tak veľmi nezmenil. Problém mám akurát s tým, že sa veľakrát neviem prinútiť doma cvičiť. Takže to vyzerá tak, že keď sa nabudím, dva týždne „makám“. Potom príde nejaká výchylka a po týždni sa spamätám, že som niekoľko dní nevytiahla karimatku. A tak zase začínam a takto to ide dokola. Z čoho mám však veľkú radosť, je, že som konečne našla čaro vo varení. Vždy som mala pocit, že je to obrovská strata času. A možností dobre a zdravo sa najesť je už neúrekom a ani špinavý riad nemusím riešiť.

Ten čas, ktorý by som strávila v kuchyni, som vedela využiť pre mňa omnoho príjemnejšie. No keďže v poslednom roku bolo času nazvyš až-až, tak som sa viac a viac ocitala v kuchyni a zistila som, že je to celkom zábava. Vymýšľať, skúšať, experimentovať a na konci tá radosť, keď všetkým chutí. Keďže nie som v časovom strese, nemám pocit, že mi niečo utečie, tak som si z varenia urobila nové hobby.

Aj vy ste sa stali obeťou vírusu. Ako ste sa s ním popasovali? Vystrašil vás a dal vám zabrať?

Pred Vianocami som ochorela a musím povedať, že ma to celkom prekvapilo, pretože bývam málokedy chorá. A chorá tak, že ma to položilo do postele, som bola naozaj len párkrát v živote. No pri kovide som prvé tri dni prespala v horúčkach s bolesťou tela, ďalšie dni ma potrápila migréna s jej typickými sprievodnými prejavmi ako nutkanie na vracanie, bolesť očí...

Potom som stratila chuť aj čuch, takže som schudla asi štyri kilá a ešte asi mesiac som mala zavalené dutiny. Ale zvládla som to. Našťastie mi zaberali bežne dostupné lieky a po dvoch týždňoch som sa mohla vrátiť do práce. Stihla som ozdobiť aj vianočný stromček, hoci s častými prestávkami na oddych. Ešte donedávna som riešila pocit pálenia v lýtkach, čo je vraj tiež postkovidový príznak.