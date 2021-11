Posledná rozlúčka so spevákom, ktorý zomrel po komplikáciách so zápalom pľúc bol emotívny a dôstojný.

Pražské krematórium Strašnice bolo nabité do posledného miesta. Skvelému umelcovi a skvelému človeku prišlo vzdať hold množstvo známych tvárí, nechýbala ani slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Posledná rozlúčka sa začala o 14:00, na úvod zaznela Mekyho obľúbená pieseň od Beatles, All you need is love. Úvodnú smútočnú reč predniesol hudobný dramatur Juraj Čurný - vraj si to tak spevák prial. Čurný okrem iného povedal: „Stráca celá spoločnosť. Prichádzame o jeden zo symbolov slušnosti a poctivosti."

Na pohrebe zneli Mekyho piesne Fair Play, Čo bolí to prebolí a po Balade o poľných vtákoch zaznel veľký potlesk. Ako posledná znela pieseň Prvá.

