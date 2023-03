Juraj Jakubisko zomrel v sanitke cestou do nemocnice. Redakcii PLUS 7 DNÍ opísala dramatické chvíle jeho sesternica Anna Jenčušová, ktorá dodnes žije v ich rodnej dedine Kojšov. „Deana mi hovorila, že v piatok sa mu priťažilo a hneď mu volala záchranku. Ona s nimi ísť nemohla, tak nasadla na taxík a uháňala za sanitkou. V nej Juraja počas cesty oživovali, vraj robili, čo mohli, no keď dorazili do nemocnice, už nežil. Doteraz presne nevieme, čo sa stalo, vraj mu niečo prasklo a vykrvácal,“ povedala pani, ktorá je od nebohého bratranca mladšia o deväť rokov.

Zronená Deana bola nešťastná, že s manželom nemohla byť pri jeho poslednom výdychu, no personál nemocnice jej umožnil ostať pri mŕtvom tele asi hodinu. „Vyzeral uvoľnene, pokojne a vyrovnane. Tvár mal hladkú ako chlapec. Zasa sa zídeme,“ vyslovila nádej pre české médiá.