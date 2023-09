Aký zákusok by celebritná cukrárka Jozefína Zaukolcová (52) nikdy nedala do úst?

Patrí medzi majstrov cukrárskeho umenia a ľudia ju o radu požiadajú aj na dovolenke v Egypte. Jožka Zaukolcová bude opäť ochutnávať sladké a občas i slané výtvory v populárnej šou Pečie celé Slovensko, ktorá štartuje na obrazovkách RTVS svoju tretiu sériu.

Porotkyňa si už vyhrnula rukávy a nabrúsila jazyk, aby zhodnotila všetko, s čím pred ňu a jej kolegyňu Petru Tóthovú príde tucet súťažiacich. Tí, ktorí majú trému, by mali vedieť, že v škole je na svojich študentov prísnejšia.

Prvé, čo mi padlo do očí, je zmena vášho imidžu. Zmenili ste farbu vlasov. Je to kvôli tretej sérii Pečie celé Slovensko?

Ale to je moja prirodzená farba vlasov. (Smiech.) Keďže už nie som najmladšia a mám aj trošku šediny, vlasy si farbím na tmavší odtieň, ale po lete vždy vyblednú. Takže žiadna imidžová zmena nenastala. Mne osobne sa páči aj táto svetlejšia farba, ale cez zimu sa to v takom svetlom tóne už nedá udržať. Opäť ich zafarbím.

Keď sme pri vlasoch – v šou ste ako porotkyňa so síce upravenými, no rozpustenými vlasmi, rovnako aj súťažiaci. Ako majsterka odbornej výchovy na strednej škole zrejme nosíte šatku alebo čiapku.

Je pravda, že na hlave nenosím prikrývku, aj keď by som ju mala nosiť. (Smiech.) Ale vždy mám vlasy tak zopnuté, že mi nikde nesmú trčať, aby sa žiaden vlas nedostal do výrobkov. Rovnako aj dievčatá, ktoré majú dlhé vlasy, ich musia mať zopnuté a s prikrývkou na hlave. Keby náhodou prišla kontrola, tak za ne zodpovedám, tak ako aj za seba. No tým, že som pedagóg, nie je striktne písanou povinnosťou, že musím mať pokrývku hlavy. Môžem si dovoliť byť bez nej.

