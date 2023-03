Blíži sa ďalšie kolo tanečnej šou. Všetci čakajú, aké výkony podajú nielen tanečníci, ale čo vypadne aj z úst porotcov. Ján Ďurovčík už v prvom kole ukázal, že stále vie použiť aj nevyberavé vyjadrenia a ostáva tak "katom". Pripomeňme si, že po výkone Milana "Juniora" Zimnýkovala povedal: "Teraz ste všetci nadšení, ale toto je bývalý člen súboru Zemplín, to je nejaká kategória! A toto tu... Tlstý si!..." povedal Ján Ďurovčík vrámci hodnotenia. To sa nepáčilo mnohým divákom a ohradili sa voči tomu aj na sociálnej sieti. Hoci sa Junior snažil mierniť emócie tým, že aj Ďurovčík tancoval v súbore, vie, ako to myslel, a je s tým v pohode, ľuďom to nedalo. Poukazovali na to, že slová treba vážiť a Junior všetko poctivo oddrel.

