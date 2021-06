Herečka Zuzana Mauréry jednoznačne patrí k našej hereckej smotánke. Svoje mimoriadne nadanie neraz potvrdila nielen v muzikáli či divadle, ale aj pred kamerami. Jeden z najväčší úspechov jej priniesla hlavná úloha vo filme Učiteľka (2016), za ktorý získala nielen Krištáľový glóbus na festivale v Karlových Varoch, ale aj Krištáľové krídlo a ocenenie Slnko v sieti.

Obrovský úspech však považuje za úplnú náhodu. „Od toho, že sa to točilo na Slovensku, že som náhodou na kastingu vyfasovala tú rolu. Mal to byť malý televízny film, nemal ísť vôbec do kín ani do Karlových Varov, ani do celého sveta a na všetky tie festivaly,“ prezradila svojho času pre Dobré noviny.

Milujú ju aj za hranicami

Na medzinárodný úspech je však herečka zrejme zvyknutá. Okrem toho, že jej umenie oceňujú v Česku, svojím talentom a hlavne plynulou nemčinou sa jej podarilo získať dvojročný angažmán vo viedenskom Raimund Theater, kde pôsobila v dvoch úspešných muzikáloch.

Slovenské „buranstvo“?

Aj vďaka týmto medzinárodným skúsenostiam si Zuzana všimla podľa nej zásadnú odlišnosť medzi fanúšikmi v rôznych krajinách. „Všade sú nejaké rozdiely. Mne sa zdá, že od Moravy, ňou počnúc, sa Česi správajú inak. Oni berú, že vás majú radi alebo že sa k vám chcú priblížiť, s úctou. Majú taký trošičku úctivejší prejav. Na Slovensku je to tak, že keď sa k vám niekto chce priblížiť, lebo vás má rád, tak vám hneď začne tykať: ,My sa poznáme. Veď ja ťa poznám z telky...‘ Takéto ,buranstvo‘ je prejavom toho, že vás má niekto rád?“ povedala rozhorčená herečka v rannej šou rádia Jemné. Nanešťastie sa to neskončilo len pri tom a Mauréry pokračovala vo vymenovávaní nepríjemných skúseností.

