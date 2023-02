Manželka hudobníka Janka Kurica (60), Simona Bubánová (62), je v mediálnych kruhoch známa ako odborníčka na reklamu a marketing. Málokto však tuší, že jej služby už využíval aj československý federálny a neskôr český prezident Václav Havel († 75). Simona pracovala ako šéfka jeho protokolu a ako priznala v nedávnom rozhovore pre Šarm, ich vzťah sa prehĺbil natoľko, že mu písala reporty a správy.

„On bol veľmi dobrotivý a veľmi veselý a vtipný, a to je jedna z najvzácnejších vlastností. Hlavne to bol rozhľadený filozof svojej doby a takých tu máme málo, ak vôbec, okrem našej pani prezidentky Zuzany Čaputovej, to vždy musím podotknúť,“ priznala so smiechom Simona. Okrem toho dodala, že bol najlepším šéfom, akého kedy mala.

Dnes si je Simona šéfkou sama a najnovšie sa predstavila aj ako autorka na výstave s názvom ZABUDNUTÍ, ODÍDENÍ, ODMLČANÍ.

