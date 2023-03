Cibulková počas soboty na sociálnych sieťach uverejnila niekoľko príspevkov, podľa ktorých sa s manželom Michalom a ich synčekom Jakubkom nachádzala na ich chate v Plaveckom Podhradí. Nič nenasvedčovalo tomu, že už o pár hodín bude na pôrodnej sále, hoci to Dominika možno privolala tým, že sa pochválila prichystanou postieľkou pre svojho druhého potomka.

„Termín sa mi hýbe okolo 25. marca. Dáme sa však prekvapiť, pretože doktorka povedala, že pre druhorodičku je to plus mínus dva týždne hore dole,“ povedala Dominika pre redakciu Šport24.sk na začiatku februára. Dcérka Nina sa tak vypýtala na svet o týždeň skôr, ako bolo plánované a zaskočila tým aj samotných rodičov. „Zrazu je náš svet kompletný. Slová nedokážu vyjadriť lásku, ktorú k tebe cítime, dievčatko naše. Vitaj na svete, Nina Navara,“ napísala Domča k prvej fotografii s dievčatkom v nedeľu ráno na sociálnych sieťach.

Na spomínanej chate v Plaveckom Podhradí bola aj mama bývalej tenistky. Pre spomínanú redakciu opísala, ako vyzeral pôrod jej dcéry, ktorý ich doslova zaskočil. „Na Dominiku to prišlo náhle okolo polnoci. Boli sme na chalupe, čiže oni rýchlo utekali do Viedne a o dve hodiny už bola malá na svete. Telefonovali tam počas jazdy a už bolo všetko pripravené, čiže to bolo skutočne rýchle a zaskočilo nás to,“ prezradila Katarína Cibulková.