Príchod rozvedenej americkej herečky Meghan Markle (37) na konzervatívny britský kráľovský dvor pre mnohých neveštil nič dobré. Iní zasa tlieskali tomu, že rodina sa otvorila sympatickej mladej žene a priblížila tak opäť viac súčasnému svetu. Atraktívny párik, ktorý v sebe niesol kus sympatického rebelantstva, zatienil aj staršieho brata Williama a jeho reprezentatívnu Kate.

Kráľovská rodina vyšla láske dvojice v ústrety a prehltli aj to, že v neurodzenej rodine Meghan nie je všetko s kostolným poriadkom a rodičia sú rozvedení. Napokon, veď aj princ Charles prešiel rozvodom.

Svokor nahradil otca

Mnohí upustili slzu, keď nevestu Meghan pred oltár v máji v roku 2018 doviedol nie otec, ale svokor. Otec, bývalý televízny osvetľovač Thomas Markle, musel ostať pre prekonaný infarkt a operáciu srdca v Amerike a sledoval tak dcéru len v televízii. Rodinu nevesty reprezentovala iba jej matka Doria Ragland.

Svadobný portrét. Zdroj: Kensingtonský palác

Možno to bol aj milosrdný zásah osudu. Jednak, ktovie, aké dusno by bolo medzi exmanželmi Doriou a Thomasom a ľudia mali ešte v živej pamäti ako škandalózne sa chcel otec Meghan zviditeľniť.

Výčitky pre klamstvo

V období, keď sa schyľovalo k svadbe, si totiž najal fotografa, ktorý ho vyfotil, ako si v kaviarni prezerá zábery Meghan a Harryho. Zábery boli dobre speňažené, médiá ich priniesli ako bombu.

Keď pravda vyplávala na povrch, Thomas Markle povedal, že si tak chcel vylepšiť svoj imidž u ľudí, ale bola to chyba. Lenže nepoučil sa. Ďalší škandál bol na svete, keď zverejnil päťstranový osobný, rukou písaný list od dcéry. Čakal vraj, že to bude zmierenie, ale bola to „dýka do srdca“. List vraj obsahoval okrem iného výčitku, že klamal novinárom. „Médiám si tvrdil, že si mi zavolal, že nepôjdeš na svadbu, ale to sa nikdy nestalo. Nezavolal si!“ napísala Meghan, ktorá tvrdila, že keď sa dozvedela, že mal infarkt, volala mu, ale nezdvíhal jej telefón.

On sa bránil tým, že bol v nemocnici. „Ak ma máš rád, ako to tvrdíš médiám, prosím, prestaň klamať, prestaň spôsobovať bolesť, hovoriť o mojom vzťahu s manželom a nechaj nás žiť v pokoji,“ napísala Meghan okrem iného.

Škandál spôsobil aj Meghanin nevlastný brat Thomas, s ktorým sa roky nevidela – ten zasa zostavil list samotnému princovi Harrymu, v ktorom ho varoval, že jeho sestra je len povrchná zlatokopka, ktorá dostala otca do dlhov.

Utiekli pred chladom

Kde je pravda, vie len rodina. Čas však ukázal, že Harry ani Meghan nemajú potrebnú výbavu na to, aby zotrvali na kráľovskom dvore. Odsťahovali sa do Ameriky a odtiaľ nedávno v rozhovore Oprah Winfreyovou chrstli jedovatú slinu na Buckinghamský palác, ktorá ťažko niekedy uschne. Len ťažko sa totiž zabudne na obvinenia z rasizmu, neprajnosti a z toho, že chladná rodina nechcela poskytnúť Meghan pomoc, keď uvažovala dokonca o samovražde.

Harry neskôr povedal, že počas rozhovoru akoby cítil ducha svojej matky Diany, ktorá dva roky pred svojou smrťou poskytla rozhovor o živote v paláci a priznala aj trápenie s bulímiou...

Rozhovor, ktorý poskytla Meghan Oprah, sa nepáčil nielen kráľovskej rodine, ktorá sa v tom čase navyše bála o chorého princa Philipa, ale ani otcovi Meghan. Ten povedal, že si kráľovskú rodinu váži a vôbec si nemyslí, že sú rasisti. „Kalifornia je rasistická, ale nie Briti,“ povedal s tým, že rozhovor s Oprah prekročil hranicu. Meghan teda nemá vrúcny vzťah ani s otcom, ani so svokrom. Navyše, vzťah s vlastným otcom si pokazil aj jej manžel Harry.

Preto sa nový počin Meghan stretol s rozpačitými reakciami. Napísala totiž knihu o spojení otca a dieťaťa.

Meghan napísala knihu

Kniha s názvom Lavička je literárna prvotina Meghan, inšpirovaná vzťahom Harryho s ich synom. Príbeh je vlastne rozvinutím básne, ktorú napísala pre princa na Deň otcov, mesiac po narodení malého Archieho. Má to byť pohľad na zvláštne puto medzi otcom a synom očami matky, a podľa tlačovej správy „má pripomínať, že je veľa spôsobov, ako sa môže láska formovať a prejavovať v modernej rodine“.

Kniha Lavička má byť o vzťahu otcov a detí, inšpirovaná vzťahom Harryho a Archieho. Zdroj: Meghan Markle/Random House

Dielko ilustroval oceňovaný umelec Christian Robinson a podľa Meghan má zachytávať teplo, radosť a komfort vo vzťahu otca a syna vo všetkých oblastiach života. Podľa vydavateľa je to nadčasové dielo plné lásky a emócií a je „predurčené stať sa jednou z tých kníh, ktoré budú čítať ďalšie generácie“. Nie každý je však nadšený.

Obuli sa do nej

Ozval sa napríklad známy britský moderátor Piers Morgan, ktorého sledujú na Twitteri milióny ľudí. Ten nazval Meghan po interview s Oprah klamárkou. Herečku prevtelenú do vojvodkyne má dlhodobo v zuboch. Pre britský Daily Mail teraz napísal: „Ako môže, dopekla, Meghan, ktorá neznáša kráľovskú rodinu, ale necháva sa titulovať ako vojvodkyňa, kázať o vzťahoch medzi otcom a dieťaťom? Veď sa zriekla vlastného otca a stroskotal aj vzťah jej manžela s otcom…?“

V súvislosti s Meghaninou knihou použil výrazy ako paródia, pokrytectvo a túžba po pozornosti. Nie je však sám, kto sa pozastavil nad tým, že na obálke knihy Lavička (The Bench) je ako autorka uvedená: Meghan, vojvodkyňa zo Sussexu. „Aká vojvodkyňa?!“ pýta sa jeden z reagujúcich na sociálnej sieti. Ďalší upozorňuje: „Pamätám sa, ako ste povedali, že kráľovské tituly nie sú pre vás dôležité. A teraz ste ho použili.“ Ďalší dal typ: „Možno by ste mali napísať knihu o tom, ako syn zlomil srdce otcovi klamstvom. Harry v tom pokračuje naďalej.“ Nuž, reakcie sú rôzne, ale kniha zrejme pôjde v júni na dračku.