Posledná rozlúčka so zosnulým manželom britskej kráľovnej Alžbety II. je už naplánovaná.

Pohreb princa Philipa, ktorý zomrel na hrade Windsor 9. apríla, mimochodom, v deň výročia sobáša princa Charlesa a Camilly, je naplánovaný na 17. apríla. Oznámil to Buckinghamský palác.

Britský princ Philip, manžel kráľovnej Alžbety II., zomrel v piatok vo veku 99 rokov. Oznámil to Buckinghamský palác. "Jeho kráľovská výsosť zomrela dnes ráno pokojne na Windsorskom zámku," dodal palác s tým, že ďalšie informácie zverejnia v náležitom čase. FOTO TASR/AP Zdroj: Matt Dunham



O 14:40 sa začne slávnostná ceremónia s prepravou rakvy do Kaplnky sv. Juraja. Telo zosnulého vojvodu z Edinburghu povezie špeciálne upravený Land Rover, ktorý Philip dokonca pomáhal pred rokmi navrhovať.

Za autom by mal kráčať princ Charles a ostatní členovia kráľovskej rodiny a tiež zamestnanci, ktorí pre princa Philipa pracovali. Cestu budú lemovať príslušníci kráľovského letectva aj námorníctva.

Bude počuť hymnu a o 15:00 zmĺkne celé Anglicko - naplánovaná je minúta ticha.

Do kaplnky vstúpi kvôli pandémii koronavírusu len obmedzený počet ľudí - mala by to byť výlučne rodina a vojvodov osobný tajomník Archie Miller Bakwell, informuje Daily Mail.

Kvety pred Windsorským hradom, kde 9. apríla 2021 zomrel. britský princ Philip, manžel kráľovnej Alžbety II.. Zdroj: Victoria Jones



Britský premiér Boris Johnson sa na pohrebe nezúčastní. Nechal sa počuť, že chce, aby sa pohrebu mohol zúčastniť čo najväčší počet rodinných príslušníkov. Malo by ich byť 30.

Príde iba Harry



Na obrade nebude chýbať princ Harry. Jeho manželka Meghan však zostane doma v Kalifornii. Lekár je odporučil, aby vzhľadom na tehotenstvo necestovala. Potvrdil to aj palác.

Meghan má z pekla šťastie, že má objektívnu príčinu. Ako by vyzeralo stretnutie s Harryho rodinou, ktorú ohovorili počas interview s Oprah Winfreyovú, nevedno.

Horúco tak bude len Harrymu, tomu však možno rodina odpustí - predsa len, je z ich krvi...