Herec Ľubo Roman sa už dávnejšie stiahol zo spoločenského života. Jeho syn Ľubomír pre týždenník Život prezradil, čo jeho otca trápilo.

,,Otec úspešne vzdoroval onkologickému ochoreniu približne dva roky a bolo to vďaka skvelému tímu doktora Jožka Dolinského. Keď mu to diagnostikovali, skoro všetci doktori nám povedali: „Pripravte sa na najhoršie, bude to maximálne pár mesiacov.“ Jožko videl, že je to vo veľmi zlom stave, ale nastavil mu vynikajúcu liečbu. Ale bolo to aj o otcovi, ako zvládal všetky veci. Naozaj sa mu darilo v liečbe a bol vo veľmi dobrej kondícii. Hoci prednedávnom musel absolvovať v poradí už druhú sériu chemoterapií, vyzeralo to, že to máme opäť pod kontrolou," povedal.

Herec nakoniec zomrel na infarkt. ,,On to mal v štádiu, ktoré bolo neoperovateľné a mal veľa metastáz. Lekári urobili skvelú prácu, za čo sme celá rodina veľmi vďačná… V deväťdesiatom piatom mal dosť ťažký infarkt a odvtedy sa nejakým spôsobom liečil. Chodil na pravidelné kontroly srdca, ale až keď sa začala táto choroba, prakticky sa zistilo, že kapacita jeho srdca je veľmi slabá."

Hercove vnučky a vnuk. Zdroj: Emil Vaško

Rozlúčka s hercom bola v piatok v bratislavskom krematóriu. Pozostalí smútiacich prostredníctvom parte po obrade pozývali na pohárik vína do umelcovej obľúbenej reštaurácie.

Medzi prvými prišli hercov syn Ľubomír s manželkou a s nimi umelcova priateľka Ľubka, s ktorou sa spoznal v roku 2019, dva roky potom, čo mu zomrela manželka Inés († 69). Prišli aj jeho dve vnučky a dvaja vnuci.

Posledná rozlúčka s Ľubom Romanom (†77). Zdroj: Emil Vaško

Na obrade predniesol smútočnú reč herec Karol Čálik, poďakoval sa v mene Divadla Nová scéna za všetko, čo pre divadlo aj kolegov urobil.

Kondolencie po poslednej rozlúčke Ľuba Romana (†77). Na fotke syn Radomír so synom. Zdroj: Emil Vaško

Z reproduktora sa potom ozval synov hlas z nahrávky: ,,Keď som bol malý, hovoril si mi, že nesmrteľnosť je v tom, čo človek zanechá po sebe na tomto svete počas svojho života. Musím povedať, že všetci až teraz presne vieme, čo všetko teba robí nesmrteľným. Len málo ľudí v histórii Slovenska dokázalo urobiť toľko veľkých vecí ako ty. Bol si skvelý herec od útleho detstva napriek tomu, že tvoja mama zomrela, už keď si bol malý chlapec a odvtedy si prakticky vyrastal so svojimi súrodencami. Potom si sa stal riaditeľom Novej scény, dokončil si nekonečnú rekonštrukciu a za pár rokov si z nej spravil divadlo, kde sa na lístky v predpredaji stálo až na Obchodnej ulici.

Ako minister kultúry si za pár mesiacov dokončil rekonštrukciu košického a zvolenského divadla a doniesol si na Slovensko Bojnický oltár. Nikto ti nezoberie, že si sa stal prvým županom v histórii Slovenskej republiky.

Tvojím najväčším úspechom sme ale my, tvoja rodina, ktorá bola vždy tvoja najväčšia priorita. Nevesty Janka a Danka sa stali tvojimi dcérami, po ktorých si vždy túžil.

Vnúčatá Barborka, Ľubko, Radko a Terezka sa vždy na teba obracali so svojimi túžbami a snami, ktoré si im pomáhal plniť. My s Radom ti tatko sľubujeme, že tvoj odkaz budeme rozvíjať tak, aby si bol na nás hrdý, keď nás budeš sledovať a pomáhať nám všetkým. Nikdy na teba nezabudneme," poslal Ľubomír dojímavý odkaz otcovi do neba. Potom zaznel posledný potlesk pre herca.