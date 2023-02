Dara Rolins má za sebou famózny koncert, ktorý sebe aj svojim priaznivcom nadelila pri príležitosti jej päťdesiatky. Každý o nej vie, že sa sebe neustále maká, aby bola vždy TOP, no počas tohto koncertu sa ukázala naozaj v životnej forme, až človeku akosi nejde do hlavy, že sa naozaj oslavovala jej päťdesiatka.

Daru Rolins na takýto koncert nahovoril moderátor Leosš Mateš počas ďalšieho mega koncertu - Pocta Karlu Gottovi, a tak Dara na príparvu toho svojho zase namala až tak veľa času, o to viac prekvapil výkon a forma, v akej sa predviedla. Preto všerkých jej priaznivcov potešil prísľub, že ešte jeden taký famózny koncert (lebo tento mal byť jediný!), sa predsa len uskutoční, hoci nateraz jeho termín ešte nie je známy.

Po týždňoch driny a dobrom výkone si Dara konečne dopriala aj zaslúžený oddych. Slnko, môre, pláž, to je to, čo jej teraz robí radosť. Dara sa na sociálnej sieti pochválila aktuálnymi zábermi, no jej fanúšičky pri pohľade na ne zostali v šoku. Potom všetky len zoomovali a pozerali sa na TO isté miesto na jej tele. Pozrite FOTO v GALÉRII, pochopíte, prečo.