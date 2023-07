To, že herecký chlebík nie je samozrejmosť, zistila aj herečka Elena Podzámska, ktorú pristihol fotograf týždenníka PLUS 7 DNÍ na nezvyčajnom mieste. Herečka, ktorá hviezdila v seriáloch Panelák, Odsúdené či Ordinácia v ružovej záhrade, dokonca účinkovala v tanečnej šou Let’s Dance, sa postupne vytratila z obrazoviek. V roku 2021 sa ešte objavila v seriáli Sestričky.

Nedávno prekvapila ako výpomoc v jojkárskej relácii Bez servítky. To, čo predviedla so súťažiacim Lacim, sa však divákom vôbec nepozdávalo. A potom prišlo prekvapenie z obchodu s oblečením. Keď ju reportéri z týždenníka PLUS 7 DNÍ oslovili, priznala, že zmenu profesie zvažovala dlhšie: „Chcela som to zmeniť, unavuje ma celý tento náš pseudošoubiznis, ohováranie a všetko.“ Podľa všetkého nechce zotrvať na pozícii predavačky a chcela by radšej podnikať.