Režiséra Pabla Larraína nezaujala lady Diana náhodou. Už jeden pohnutý osud ženy, ktorú obdivoval celý svet, spracoval. A s veľkým úspechom. Zdá sa, že táto téma je mu blízka.

V roku 2016 mala premiéru životopisná snímka Jackie, kde ukázal prepychový život, ale tiež veľké trápenie ženy Johna Kennedyho. Bola to prvá dáma Ameriky, módna ikona pre celý svet, milujúca matka, manželka, ktorá musela veľa prehryznúť, keďže bola vydatá za prezidenta USA, ktorý zďaleka nepatril len jej. Napokon o neho prišla, keď ho zabil atentátnik rovno pred jej očami.

Diana s ňou mala prek­vapujúco veľa spoločného. Dokonca aj tú stratu manžela. Ibaže kráľovské manželstvo ne­ukončila strelná zbraň, ale Charlesova neláska. Práve tá bola zdrojom princezninho najväčšieho trápenia. Ukazuje to aj najnovší film Spencer.

Reinkarnovaná Diana

Rovnako ako Natalie Port­man získavala za stvárnenie Jackie jednu cenu či aspoň nomináciu za druhou, páči sa aj predstaviteľka Diany, Kristen Stewart. Naposledy jej Zlatý glóbus unikol len o vlások. Vidno, že túto rolu vzala naozaj vážne a možno aj vďaka elegantnej Lady Di sa vrátila k svojej ženskosti. Po dlhom čase, keď sa štylizovala do neupraveného chalana, asi aby zdôraznila svoju lesbickú orientáciu, je z nej opäť aj v civile elegantná mladá dáma. O šatách, ktoré si berie na premiéry, sa hovorí rovnako nadšene ako o jej hereckom výkone. Herečka priznáva, že Diana bola pre ňu výnimočná rola. „Som nadšená, pristupovali sme k tomu s takou láskou. Aj keby to všetci nenávideli, bolo by to v poriadku, pretože sme do toho naozaj vložili všetko, čo sme mohli,“ vyjadrila sa pre agentúru Reuters. Prečo hovorila o nenávisti?

Rodina nebude spokojná

Hoci snímka bola nominovaná na najlepší film na festivale v Benátkach, prijatie zďaleka nie je jednoznačné. Niektorí kritici sa domnievajú, že je zbytočne krutá. O tom, že Diana bola v kráľovskej rodine nešťastná, sa síce vedelo, rovnako ako o poruchách príjmu potravy a sebapoškodzovaní, takto priamočiaro to však neukázal žiadny film či seriál. Tu vraj nie je nič tabu a princeznú zobrazujú bez dôstojnosti, piety a úcty.

Kráľovská rodina určite nebude spokojná a pre kráľovských synov môže byť dianie na plátne vyslovene kruté. Tvorcovia výhrady odmietajú a svoj film vnímajú ako poctu výnimočnej, ale nešťastnej žene. Kto má pravdu, o tom sa môžete presvedčiť sami, lebo dráma sa už premieta v slovenských kinách.