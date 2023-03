Vyzeralo to, že tmavovláska má hviezdne časy za sebou, podobne ako jej seriálový manžel. Na rozdiel od Chandlera sa však teraz vrátila do prvej ligy.

Pripomenula sa

Zlom nastal v roku 2018, keď sa seriáloví priatelia vrátili pred kameru v jednorazovom projekte Friends 25th: The One with the Anniversary. Neboli v rovnakej pozícii. Kým Jennifer Aniston stále platila za hviezdu prvej veľkosti a sťažovať sa nemohla ani Lisa Kudrow a David Schwimmer, pri pohľade na Matta LeBlanca a Matthewa Perryho bolo jasné, že sa im v kariére veľmi nedarí.

Cox síce nepribrala ani nezostarla ako jej kamaráti, no o poriadnu rolu tiež už dlho nezavadila. Televíznym programom však akoby sa pripomenula a zase prišli ponuky.



Tak už len tá svadba!

Vrátila sa pred kameru v novom filme Vreskot, ktorý nadviazal na kultový horor. A v tomto roku má premiéru už aj Vreskot 6. Cox sa však dostalo aj veľkej cti, má svoju hviezdu na hollywoodskom chodníku slávy. A jej seriálové kamošky pri tom nemohli chýbať.

Cox po ceremoniáli pozval do tolkšou Jimmy Kimmel. Vzala so sebou aj snúbenca, ktorý je však akýsi nerozhodný. Už roky si ju akosi neberie. Možno sa rozhýbe teraz, keď má doma zase hviezdu prvej veľkosti. Azda to stihnú do šesťdesiatky, ktorá Moniku čaká už budúci rok.