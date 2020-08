Lela Ceterová (30), ktorá má s Karlosom "Terminátorom" Vémolom (35) iba osemmesačnú dcérku Lili, na sociálnej sieti oznámila, že je koniec. "S partnerom prežívame obdobie plné zmien. Sme však rodičia prekrásneho dievčatka a to je pre oboch nás dôležité. Môj partner má náročné obdobie, zdravotné komplikácie a potrebu sústrediť sa na svoju kariéru," napísala sklamaná čerstvá mamička, ktorá si zrejme myslela, že otec jej dieťaťa sa viac bude venovať rodine. Dodala, že ona sa teraz bude dcére a svojim aktivitám a Karlos má vytvorený priestor na rekonvalescenciu a "usporiadanie duše i tela."

Slovenka však označila svojho hviezdneho zápasníka MMA neverníkom a tým jasnejšie pomenovala príčiny rozchodu: "Sklamala ma Karlosova nevera, pretrvávala medzi nami kríza." Dodala, že preto odcestovala do Bratislavy zariadiť sťahovanie. Lenže spolu s dcérkou sa nakazili od Karlosa koronavírusom, takže všetko sa odložilo.

Nechce baleťáka

Karlos Vémola sa ozval na sociálnej sieti tiež s tým, že iba ich blízki vedia, ako to medzi nimi v skutočnosti bolo. K rozchodu sa vyjadrovať nemieni. "Na rozdiel od partnerky ja na matku svojej dcéry žiadnu špinu zverejňovať nebudem...o údajných neverách a pod. Všetko je raz bohužiaľ končí, bola to všetko moja vina aj keď sme v tom boli 2😉. Odteraz sa budem len sústreďovať na Lili, zápasnícku kariéru a nech sme s Lelou čo najrozumnejší rodičia."

Karlos Vémola oznámil rozchod týmto záberom. Zdroj: instagram K.V.

Karlos Vémola má okrem niekoľkomesačnej Lili ešte syna a dcéru z predchádzajúceho vzťahu. vyrastajú v Londýne, kam často cestuje.

Dcéra má trinásť, volá sa Sky a otec o nej prezradil, že sa venuje koňom. Zápasníčku z nej vraj mať nechce, hoci je to "drsné dievčat". To sa ale nedá povedať o synovi Karlosovi ml. Predstavoval si, že bude robiť nejaký tvrdší šport, preto ho dal na rugby. To mu ale nešlo, bolo to na neho príliš drsné, tak ho dal na futbal, povedal Vémola v tolkšou 7 pádov Honzy Dědka.

Práve v tejto relácii však odzneli nešťastné slová na chlapcovu adresu: "Môj chlapec je trochu mäkký, z neho bude skôr taký baleťák... Ja mu vždy hovorím: buď si šampión v čom chceš, môžeš hrať futbal. Si taký mäkký, taký baleťák. Hlavne nebuď teplý, lebo to z teba vymlátim. Inak si rob, čo chceš..." Moderátor prilial do ohňa otázkou, či keď privedie domov dievča, bude to vporiadku. Vémola zareagoval: „Keď bude chcieť byť baleťák a privedie si domov dievča, je to v poriadku. Keď bude teplý baleťák, tak ho normálne zabijem. Zmeňme tému..."

Pozrite si video, ako Vémola kreše zo syna tvrdého muža - hodil ho z postele do bazéna.



Malú Lili vraj tiež chce vychovávať k športu. "Ani ja som nemal žiadne detstvo ani ona nebude mať," povedal so smiechom.

Aj keď sa Lela a Karlos budú vedieť dohodnúť na výchove malej Lili, faktom ostáva, že to bude síce o čosi jednoduchšie ako pri jeho starších deťoch ale diaľka je diaľka. Bude to chcieť dobrý menežment. Pozrite si vo videu, akú domácnosť so žralokmi, psom či krokodílom, opúšťa Lela.