Syn Zuzany Plačkovej a Reného Strausza rastie ako z vody, už je z neho riadny šuhajko. Chlapček ani hneď po narodení podľa slov Zuzany nebol žiadne "drobátko", meral 51 cm a vážil 3950 g a svojim rodičom od prvého momentu robil len radosť. Zuzana predtým tvrdila, že sa o dieťa s Reném pokúšali dlhšie, no nedarilo sa.



Zuzana ešte hneď po narodení Diona skonštatovala, že nechápe, ako mohla dovtedy byť bez detí a že je veľká škoda rokov bez tej najsilnejšej lásky, k vlastnému dieťatku. No z jej Dionka je už veľké chlapča, veď pozrite FOTO v GALÉRII. Keď Zuzana zverejnila na sociálnej sieti jeho fotku, pripísala k nej takýto veľmi pravdivý text: "Strašne to letí, naozaj by som neverila, že tak rýchlo môže rásť mi pred očami," vyznala sa Zuzana zo svojich pocitov.



Nedávno Plačková prezradila na malého Diona, že sa okrem iného veľmi rád hrá s maminými vlasmi, čo Zuzane zase až také príjemné nie je, no snaží sa užívať si so synom každú voľnú chvíľu a to isté odkazuje aj svojim fanúšičkám, ktoré majú malé deti: "Užívajte si každú minútu, lebo ako povedala moja mama, 5x sa vyspíš a bude mať 20 rokov."