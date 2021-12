Lela Ceterová (32) je už šťastne doma so synom Rockym. V nemocnici však prežila poriadne sklamanie. Ani jej terminátor, zápasník Karlos Vémola sa nedokázal prebojovať na pôrodnú sálu. Slovenská kráska by pritom Karlosovu podporu veľmi potrebovala.

Nakazila sa

Vo vysokom štádiu tehotenstva totiž dostala kovid. Vlastne sa niet veľmi čo čudovať, lebo rozhodne nesedela doma. Stihla napríklad aj odovzdávanie Českého slávika, kde s Karlosom podporili Luciu Bílú.

Bohužiaľ, spoločesnký život nezostal celkom nez následkov a Lela sa nakazila. Druhý pôrod bol preto pre ňu vraj psychicky oveľa náročnejší, než keď prišla na svet dcérka Lili. „Veľmi sme sa s Kajom tešili na tento krásny okamih narodenia nášho druhého dieťatka, no pre kovid nemohol byť pri pôrode. O to viac sa teším, keď budeme môcť byť spolu všetci štyria,“ priznala sa na Instagrame a na videu nedokázala udržať slzy.

Skrotili zvedavosť

Tie však vzápätí vystriedalo nefalšované šťastie, keď si pyšný otec prišiel pre svoje dve lásky do pôrodnice. Ako u neho býva zvykom, obdaril ich obrovskou kyticou červených ruží s bielym "terčom" uprostred.

Vémolovci mali všetko dopredu pripravené. Dokonca aj kočiarik, hoci podľa povery by sa nemal kupovať vopred. Zámerne je čiernej farby. To najdôležitejšie si totiž od lekárov nedali prezradiť, či to bude syn alebo dcérka. Karlos asi viac túžil po chlapčekovi, lebo vtipkoval, že chce Bohouška. Keď sa mu nakoniec naozaj narodil, vybrali mu rodičia drsnejšie meno Rocky.

Keďže aj jeho sestrička Lili je ešte malá, bude Lela tlačiť dvojkočík. O deti sa nemusí báť. Na strieške je Karlosov výstražný portrét a to odradí viac, než keby bol k nemu priviazaný rotvajler.