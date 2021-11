Milan Pinzík je športovec, vegetarián, masér, cestovateľ, vášnivý kávičkár a čitateľ. Z kníh nečerpá len množstvo informácií, niektoré tiež píše. Je spoluautorom brožúry o plážovom volejbale, s ktorým sa dostal do Guinnessovej knihy rekordov, keď ho hral dvadsaťštyri hodín. Istý čas bol masérom olympionika Rada Žideka. Kým na Slovensku sa Pinzo preslávil účinkovaním v prvej reality šou Big Brother, v nej v roku dvetisíc päť súťažil o astronomických 10 miliónov slovenských korún, v Žiline bol známy najmä ako krčmár a majiteľ kaviarní.

„Pôvodne som si chcel zarobiť na slušné živobytie, no zistil som, že z jednej krčmy sa to nedá,“ nezakrýva Milan Pinzík. Pri štvrtej zistil, že má šestnásť zamestnancov. Ráno vstával o piatej, domov sa vracal o polnoci. Štátu za čašníkov a servírky odvádzal drakonické odvody vo forme sociálnych a zdravotných odvodov. Vyčerpávali ho dane, nájmy aj pôžičky, ktoré investoval do zariadení kaviarní, denne mu prišlo aj sedem kontrol! Až zistil, že je znechutený, zodretý a v peňaženke má menej akoby bol zamestnaný vo fabrike.