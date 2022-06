Nie je to tak dávno, čo sa prevalila investícia Lucie Almaksus Gachulincovej do luxusnej nehnuteľnosti. Sexi influencerka a niekdajšia hviezda reality šou Farma vďaka hypotéke vrazila obrovské peniaze do „penthousu“ v bratislavskom Novom Meste. Mohol stáť aj vyše pol milióna eur.

„Byt je fakt krásny. Pamätajte, bolo to dlhodobo plánované, šetrila som dlho a budem splácať hypotéku 30 rokov,“ pochválila sa Lula na sociálnej sieti s tým, že si v ňom plánuje vybudovať rodinné sídlo s manželom Adnanom, ktorému nedávno povedala áno v luxusnom kaštieli Château Rúbaň. Mimochodom, vo svadobných šatách za niekoľko tisíc eur.

Chýba mi „desinka“

Celkom vtipne v kontexte týchto investícií vyznela Gachulincovej výzva na Instagrame. Keď markizáčka zariaďovala terasu a sadila na nej stromčeky, aby si od susedov urobila súkromie, zahlásila:

„V podstate už mám všetko. Objednala som sedenie na terasu. Chýba nám ešte vírivka, markíza na elektriku a pergola. To je taká ,desinka‘ (10 000 eur, pozn. red.). Takže ak by mi chcel niekto niečo kúpiť, nekupujte mi kabelku, hovorím to, akoby mi doteraz niekto niečo kúpil,“ zavtipkovala farmárka a pridala pikantný návrh.

„Raz mi jeden týpek chcel za nohavičky niečo dať, takže, kámo, môžeme sa dohodnúť takto: ,Pošlem ti nohavičky, pošli mi vírivku‘,“ zaklincovala pani Almaksus.

Šarmu sa však podarilo zistiť, že potenciálni záujemcovia svoje chúťky udržali na uzde a humoristka Gachulincová si dosah svojej ponuky, ktorú myslela ako vtip, napokon uvedomila. A nápad zavrhla. Na druhej strane, vírivku vraj stále nemá, i keď sa jej malo ozvať niekoľko firiem a sponzorov.

