Prvýkrát si Adela a Viktor povedali áno 9. júna 2017. Chceli mať pokoj od pozornosti médií aj zvedavcov a tak sa zosobášili "tajne" v evanjelickom kostole vo Svätom Juri pri Bratislave.

Viktor a Adela na svadbe Zdroj: instagram.com/viktorvincze

Nevestu dokonca prepašovali v kufri susedovho auta. Na druhý deň bola svadba v Tomášove, v nádhernom prostredí kaštieľa, za prítomnosti desiatok hostí.





Svadbou podľa slov Viktora Vinczeho odpálili najlepšiu párty ich životov. "A ani po piatich rokoch sa nič nezmenilo, preto to pokojne zopakujem. Som mužom ženy, ktorá nečaká, že ju budem robiť šťastnou a ani ja to nečakám od nej. Za to si je zodpovedný každý sám, aj preto nám je spolu dobre. Neplytváme zažitými frázami, že rodina je základ, ani že manželstvo je zmyslom života. Lebo základom a zmyslom nášho života je život sám. A zatiaľ je perfektný taký, aký je. A sme zaň, aj za dnešný deň veľmi vďační," vyznal sa verejne na sociálnej sieti.

