Chce to veľa úsilia, ale i odriekania. Herečka Petra Vajdová sa môže popýšiť figúrou, za ktorú by iné ženy vraždili. Štíhle nohy predviedla už v minulosti v tanečnej súťaži, kde nimi po parkete štrikovala ako ihlica. Napriek tomu, že vtedy zápasila s alkoholickým démonom, kvôli ktorému sa kilogramy na človeka lepia ako nič, udržala jazýček na váhe na nízkych hodnotách.

Niektorí by si teda pomysleli, že Vajdová za svoj útly zjav vďačí skvelej genetike po rodičoch, ktorú sem-tam podporí zdravším stravovaním či cvikom vo svojej spálni. A aké-také kalórie si okrem toho vypýta aj krúženie okolo milovaného syna Martinka. Lenže tento na prvý pohľad jasný tréning v prípade Vajdovej rozhodne neplatí a známa umelkyňa o svojom trápení s ťažkým povzdychom prezradila viac.

Kilogramová anarchia

„Ja nie som typicky chudá žena,“ zahlásila Petra v rozhovore pre portál najmama.sk a prekvapujúcu informáciu rozmenila na drobné. Tí, ktorí si o nej mysleli, že má spaľovanie ako motor pretekárskeho auta, si budú oči pretierať! „Áno, musím sa o seba starať, pretože mi celý život dosť kolíše váha. A keď som dostala možnosť, tak som sa začala venovať boxu,“ uviedla herečka.

Lietanie kilogramov raz hore, raz dole musí byť pre človeka, ktorý sa živí svojím zjavom, o to náročnejšie, že je ľuďom na očiach. A niektorí z nich takúto váhovú anarchiu neodpúšťajú. Petra si je toho vedomá, pretože skutočne nepôsobí, že by sa doma naťahovala so svojou váhou a podliehala jojo efektu ako niektoré dámy zo šoubiznisu. Jednoducho nedopustí, aby sa „vypapkala“.

