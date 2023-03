Vajdová je skúsená herečka, ktorú poznáme nielen z divadelných dosiek, ale aj z televízie. Napriek tomu na sebe neustále pracuje – o to viac nerozumie „novému trendu“, ktorý sa v šoubiznise rozmohol. Hnevá ju najmä prístup začínajúcich hercov. „Mladé herečky a herci ešte ani nie sú po škole a dostávajú obrovské príležitosti. Prestanú na sebe pracovať a sú suverénnejší ako my, ktorí to máme odmakané rokmi. Toto ja absolútne neuznávam,“ rozohnila sa pre jojkársky Top Star.

Ako informoval denník Plus JEDEN DEŇ, jojkárskej relácii priznala tiež, že herectvo rozhodne nie je žiadna prechádzka ružovou záhradou. „Herectvo je strašne náročné povolanie a vôbec to nie je tak, že herečka má pekný život. Naopak, je to strašne ťažký život. A ešte byť do toho aj mamou!“

Vyhýba sa sociálnym sieťam, aj keď vie, že dnes je to skôr hendikep. „Áno, vládne to tu, tým, že sú sledovaní, sú aj obsadzovaní, nemajú za sebou nič a je im to na škodu. Teraz, keď nemám Instagram, tak ma nebudú obsadzovať? Možno toto aj hrozí, ale ja som za to ísť poctivou prácou,“ rázne zakončila.