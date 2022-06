Najskôr si to skvele rozohrala na všetky svetové strany a následne nevysvetliteľne zatiahla ručnú brzdu. A to nehovoríme len o seriálovej postave herečky Petry Vajdovej v seriáli Nemocnica, kde sa ako psychologička Vilma Hauptmanová stiahla do úzadia.

To isté sa talentovanej umelkyni udialo aj v reálnom živote. Po svojom triumfálnom návrate pred dvomi rokmi naskočila do divokého pracovného kolotoča, no v poslednom čase o nej nie je počuť. Vysvetlenie je podľa všetkého viac než zrejmé.

Prišiel zlom

Milovníci jojkárskeho seriálu z nemocničného prostredia, ktorý vysokou sledovanosťou odstrčil na druhú koľaj či priamo pochoval konkurenčné stálice ako napríklad Horná Dolná i Sestričky, už nejaký čas nevídajú na obraze Vajdovú.

Pritom herečka prišla zamútiť dej cez svoju postavu až po tom, čo sa projekt úspešne etabloval na televíznej obrazovke. Nebola tam od jeho začiatku a nepomáhala ho rozbiehať ako trebárs jej kolegyne Nela Pocisková či Eva Mores. Roboty sa teda chopila, keď už bolo „vymaľované“, s tým, že jej rola napriek tomu patrí rozhodne medzi najatraktívnejšie. A stále má miesto na rozvíjanie.

Bohužiaľ, pred pár mesiacmi nastal zlom a napriek skvelému kšeftu sa Vajdová rozhodla zaradiť spiatočku. „Už dávno tam nehrá, jej postava dala výpoveď a odišla pre nenaplnené sny. No tvorcovia to nechali otvorené, čo vyzerá tak, že má stále zadné vrátka na prípad, že by sa chcela vrátiť,“ dozvedeli sme sa od nášho zdroja z Koliby.

