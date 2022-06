Herečka sa pred pár dňami pochválila na sociálnej sieti zaujímavým outfitom. Obliekla si kroj a k fotke pripísala: „Ja milujem kroje. Ja som sa pre ne narodila.“ Dokonca aj spresnila, že ide o kúsok z Báčskeho Petrovca. S humorom sebe vlastným sa ešte fanúšikov spýtala, či by takto mohla chodiť aj na nákup potravín či na kúpalisko.

Petre Polnišovej to v kroji zo srbského mesta veľmi pristalo. Zdroj: Facebook P. P.

Spravila to pre Slíže

Ak by ste si mysleli, že Petra začala „kafrať“ do remesla lúčničiarkam, boli by ste na omyle. Polnišová sa takto vyparádila na potreby videoklipu kapely Horkýže Slíže k piesni Tvojho brata brat má brata.

Horkýže Slíže vyšli s novou skladbou von v posledný školský deň. Zdroj: reprofoto YouTube

