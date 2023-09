Petra Dubayová sa pred rokmi objavila v dráme Sviňa, kde jej zverili postavu brutálne znásilneného dievčaťa. Mladší diváci zase vnímajú Petru ako šarmantnú vlčicu v rozprávke Zakliata jaskyňa.

Nuž a tí, ktorí ledva rozprávajú, môžu obdivovať jej porcelánovú tvár v role Píšťalky v populárnom Spievankove. Všeobecne však platí, že talentovaná umelkyňa sa aktuálne vezie na najväčšej vlne slávy vďaka postave Evy v dobovom seriáli Markízy Dunaj, k vašim službám.

Petra odhalila, ako sa nakrúca s najsexi slovenským hercom Jánom Koleníkom, a neobišla ani háklivú tému nevery.

Oblizovačky ich neučia

Petra považuje tľapnutie si na spoluprácu s televíznym lídrom za prelom vo svojej kariére. „Určite áno. Bola som aj v seriáli Druhá šanca a následne ma zavolali do seriálu Dunaj, čo bol pre mňa veľký skok,“ povedala nám herečka, ktorá sa v obidvoch projektoch stretla s Jánom Koleníkom.

Scenáristi jej ho v historickom seriáli naservírovali priamo do postele, a tak často počúva otázky, ako sa s Jánom bozkáva. Dubayová, ktorá pre TV Svet s úsmevom poznamenala, že na herectve sa techniky bozkávania a oblizovačiek neučia, zostáva ohľadom práce so žiadaným sympaťákom pri zemi.

„Vnímam to, akoby som bola milenkou akéhokoľvek iného herca,“ hovorí rodáčka zo Serede. Na druhej strane však na svojho parťáka spred kamery nedá dopustiť. „Samozrejme, Janko je skvelý, ale snažím sa neupínať na to, že je to náš sexsymbol. V prvom rade je to skvelý človek, výborný kolega a výborne sa mi s ním robí,“ zhodnotila prácu po boku jedného z najpopulárnejších umelcov na Slovensku.

