Herečka je už mesiac šťastne vydatou pani. Po svadbe si síce s manželom dopriala krátku dovolenku v Taliansku, ale jej leto sa inak nesie v znamení zarezávania pred kamerou. Vznikajú totiž ďalšie diely seriálu Mama na prenájom, kde stvárňuje recepčnú, ktorá si ulovila lekára. V reálnom živote Petra „ulovila“ svojho osobného bankára. „Ako to už býva, láska prichádza vtedy, keď ju človek najmenej čaká. Nikdy by mi nenapadlo, že svojho nastávajúceho stretnem práve v banke. Bol totiž mojím osobným bankárom. Zaujal ma svojím zmyslom pre humor. Keď som navštívila pobočku, mala som na čele ranku po úraze, no a on sa ma pri našom prvom stretnutí spýtal, či v divadle skúšame Harryho Pottera. Tým si ma získal ešte viac, pretože Harryho Pottera milujem!“ povedala nám vo februári na Valentína Petra, ktorej domovské divadlo je v Trnave.

Odopnutá sukňa

So zmyslom pre humor sa dá prekonať všetko – aj stres počas svadobného dňa. Petra totiž pre Markízu prezradila, že ešte pred obradom riešili stratu ženíchovho telefónu, ktorý v zhone ostal na streche auta a skončil niekde na diaľnici. Potom sa udiala už len malá nepríjemnosť, na ktorú však herečka nezabudne. V momente, keď vchádzala do kostola, si pristúpila šaty a odopla sa jej sukňa. Našťastie sa jej ju podarilo trasúcimi rukami zapnúť. Treba podotknúť, že aj keby ju bola musela nechať na prahu kostola, nič tragické by sa nebolo stalo. Petra mala totiž sofistikované svadobné šaty.

Tri v jednom

„Nemala som typické šaty princeznej, ako máva väčšina neviest. Vybrala som si úzke, obtiahnuté šaty, nazývané podľa strihu aj morská panna. Počas svadobného dňa som mala vlastne tri verzie šiat, dokonca tri v jednom. Samotné šaty boli priesvitné, takže pred oltárom som pod nimi mala telovú spodnicu a na nich ešte sukňu. Do kostola som chcela ísť predsa len zahalená. Po obrade som všetko začala postupne zhadzovať – aj spodnicu, aj sukňu – a šaty ostali krásne jednoduché. Rátala som s tým, že bude leto a teplo, a aj preto som chcela mať šaty s holým chrbtom a čo najvoľnejšie,“ vysvetlila pre Markízu svoj rafinovaný výber.

Deväť mesiacov

Petra začala aktívne hľadať tie pravé šaty približne deväť mesiacov pred svadbou. „Sledovala som trendy svadobných šiat na sociálnych sieťach, na Pintereste a z iných zdrojov. Ale tie moje vysnívané som našla až tri mesiace pred svadbou,“ povedala.

Rozhodovanie nebolo jednoduché. „Bývam veľmi nerozhodná a práve pri výbere šiat sa to potvrdilo: navštívila som päť salónov a dokonca som zaplatila zálohu za dvoje krásnych šiat, lebo som sa nevedela rozhodnúť. Stále mi však chýbal ten „wau“ pocit, ktorý by mala cítiť každá nevesta pri výbere šiat. Tak som so sestrou pátrala ďalej a podarilo sa,“ prezradila nám.

Radili aj družičky

Kto mal pri výbere šiat poradný hlas? "Určite moje sestry a družičky, ktoré mali so mnou veľa trpezlivosti a boli pri všetkých skúškach šiat. Tie, čo nemohli, boli prítomné formou videohovoru. Všetkým im veľmi ďakujem. Vrcholom pri výbere šiat boli rady štylistky Janky Tomasovej, ktorú veľmi obdivujem. Posielala som jej fotky šiat a prosila o radu a ona mi nakoniec poradila tieto vysnené šaty,” prezradila herečka. Mimochodom, práve na Markíze beží reality šou Šaty snov, kde si nevesty vyberajú v salónoch za pomoci odborníčok, ale aj rodiny a priateľov šaty pred oltár. Vie si predstaviť, že by svoj výber absolvovala pred zrakom kamier? „Dokázala by som si to predstaviť ešte pred svadbou, ale momentálne už netúžim absolvovať to všetko odznova,“ povedala so smiechom.

Prípravy skrátka dajú zjavne zabrať každej neveste.

Morská panna

Petra bola naozaj skvostnou nevestou. A prečo si zvolila práve štýl morskej panny? „Vždy sa mi páčil tento strih šiat, preto som ho často vyhľadávala aj pri iných spoločenských udalostiach,“ povedala. „Ale myslím si, že by nevesty nemali hľadať len šaty, ktoré sa im páčia. Mali by hľadať také, ktoré podčiarknu ich prednosti a neupozornia na nedostatky. Tohto pravidla som sa snažila držať aj ja,“ dodala herečka, ktorá si svadbu užila aj vďaka sestre – svadobnej fotografke. „Popri nakrúcaní nemám príliš veľa času, tak som celú organizáciu prenechala na ňu, veľmi jej za to ďakujem. Bez nej by sa svadba nebola ani neuskutočnila. Naplánovala ju do detailov a na minúty. Samozrejme, vždy sa niečo stane...“ dodala s úsmevom.

Keďže Petrin otec je dídžej a už od pätnástich mu pomáhala na svadbách, na ktorých aj spievala, videla už rôzne situácie. „Zažila som desiatky svadieb, na ktorých som videla, že mladomanželia boli väčšinou v strese a pod tlakom, aby všetko fungovalo,“ povedala. Aj preto sa snažila užiť si svoj veľký deň, ako to len šlo, hoci vinou stratenému mobilu či pristúpenej sukni nešlo všetko stopercentne podľa plánu. Ale taký je život a ani manželstvo nebýva bez obláčikov a jej svadobný deň bol jedným z mikrotréningov na naozaj vážne situácie, ktoré môžu prísť.