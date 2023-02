Herečka, ktorej domovskou scénou je trnavské Divadlo Jána Palárika, hovorí, že sviatok sv. Valentína ešte donedávna nijak špeciálne nevnímala. „Až kým ma pred pár rokmi po predstavení neprekvapil môj teraz už snúbenec. Vyšiel na javisko s kyticou ruží, čím si ma naozaj získal. Štrnásty február je teda pre nás výročie nášho vzťahu,“ hovorí s tým, že valentínske darčeky pre ňu nie sú prioritou. „Potešia ma skôr zážitky či dobré jedlo v dobrej spoločnosti," vraví s úsmevom.

Darčeky z lásky môžeme dostávať po celý rok - pamätá si Petra na taký, ktorý veľmi nevyšiel?

"Keď zalovím v pamäti, spomínam si na jeden nepodarený darček, ktorý som si našla pod vianočným stromčekom. Bola to metla previazaná stužkou. Aj keď to bolo zrejme myslené humorne, nevyšlo to (smiech). Nezabudnuteľným darčekom bola pre mňa oslava mojich 30. narodenín, ktorú som strávila v Prahe s partnerom a priateľmi na potulkách mestom a na skvelom divadelnom predstavení," hovorí.



A ako sa vlastne zoznámila so snúbencom? „Ako to už býva, láska prichádza vtedy, keď ju človek najmenej čaká. Nikdy by mi nenapadlo, že môjho nastávajúceho stretnem práve v banke. Bol totiž mojím osobným bankárom. Zaujal ma svojím zmyslom pre humor. Keď som navštívila pobočku, mala som na čele ranku po úraze, no a on sa ma pri našom prvom stretnutí spýtal, či v divadle skúšame Harry Pottera. Tým si ma získal ešte viac, pretože Harryho Pottera milujem!“ hovorí dnes šťastná Petra o jednej z vecí, ktorá ju na priateľovi dostala.

Čo bolí, to prebolí

Láska, to sú však aj rozchody a sklamania, ktoré zažíva azda každý. Čo jej pomohlo, keď to zažila prvý raz? „Môj prvý rozchod po 9-ročnom vzťahu mi pomohli prekonať moji najbližší, no najmä čas. Aj keď sa to spočiatku nezdá, ale ,čo bolí, to prebolí‘ je naozaj pravdivý výrok. Každý tieto veci prekonáva inak, no u mňa najviac pomohlo zamerať sa na sebarozvoj, spoznávanie nových ľudí či miest. Rozchody formujú našu osobnosť a môžeme sa vďaka ním poučiť z našich nedostatkov nielen do budúcich vzťahov.“