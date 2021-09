Táňa a zvukový inžinier a skladateľ Jonatán Pastirčák sa veľmi pravdepodobne spoznali v Slovenskom národnom divadle. Pauhofová je jeho dlhodročnou členkou a Jonatán vytvoril hudbu k vtedajšiemu predstaveniu Antigona spolu so speváčkou Katarínou Kubošiovou, známou ako Katarzia. Slovo dalo slovo a Táňa určite nemala najmenší dôvod ľutovať svoje rozhodnutie dať o desať rokov mladšiemu hudobníkovi šancu. Pri pohľade na dvojicu je totiž viac než zjavné, že sa našli. Herečka už takmer tri roky doslova žiari šťastím a z Jonatánových očí pri pohľade na jeho polovičku srší úprimná láska.

Po osemročnom nevydarenom partnerstve s kolegom Tomášom Maštalírom, to Táňa skúsila aj so známym podnikateľom, no bez úspechu. Pravú lásku sa jej zjavne podarilo nájsť až po Jonatánovom boku a svedčí o tom aj fakt, že sa pred časom stala jeho zákonitou manželkou ako sa nám podarilo zistiť od zdroja blízkeho známemu páru.

Zásnuby i svadbu sa páriku podarilo utajiť natoľko dobre, že o radostnej udalosti netušili ani jej najbližší kolegovia. Informáciou o Táničkinej svadbe sme prekvapili aj jej kolegyňu z SND, Dianu Mórovú, s ktorou sa ocitnú spolu na javisku už o pár dní v inscenácii Chaos. „Ja o ničom neviem, určite nám to sprostredkuje, či sa vydala. Považujem za netaktné, aby si môj odkaz prečítala prostredníctvom novín, keď o tom vlastne oficiálne neviem. My sa máme stretnúť v piatok, tak keď nám to zdelí, tak vám budem môcť niečo povedať. Samozrejme, že jej prajem len to najlepšie, ale hovoriť o niečom, čo neviem, nemôžem,“ reagovala na našu otázku, čo by chcela

kolegynke k svadbe zapriať.

