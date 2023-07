Donedávna maximálne vyťažená herečka Táňa Pauhofová tehotenstvom prechádzala počas nakrúcania markizáckeho seriálu Výnimočná Nikol. Táňa v seriáli stvárňovala výstrednú trojnásobnú mamičku, ktorá sa živila ako upratovačka na polícii, hoci v skutočnosti mala mimoriadne vysoké IQ. Ako však redakcii ŽIVOT pred rokom prezradila, celý štáb jej pre to, že bola v druhom stave, vychádzal v ústrety a aj vďaka tomu mohla bez problémov pracovať.

„V tomto smere Táničku obdivujem, lebo si presne pamätám, aké to bolo, keď som bola tehotná ja a občas som chcela niektoré dni len tak prespať, no Táňa bola kvôli seriálu v plnom pracovnom nasadení… Ale v podstate si za to môže sama,“ priznala so smiechom kreatívna producentka a scenáristka Evita Twardzik (47) pre portál markiza.sk. Túto spoluprácu herečka rozhodne neľutovala a po predošlých pozitívnych skúsenostiach tak prijala ponuku a popri materskej dovolenke bude nakrúcať aj druhú sériu osemdielnej komediálnej kriminálky.

Ako však avizovala, do pracovného kolotoča nevhupla hneď rovnými nohami. Tento proces má byť postupný a s pomocou jej najbližších. „Mám obrovské šťastie, že ma plne podporuje a o Mílu sa stará môj úžasný muž a pomáha nám aj fantastická svokra, čiže keď príde na lámanie chleba, verím, že to zvládneme,“ uviedla umelkyňa ešte na jar tohto roka pre denník Nový Čas.

