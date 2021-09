Markizácky seriál z prostredia stredoškolákov prinesie tému, ktorá síce už nie je tabu, ale stále má čo povedať. Jeden z hlavných hrdinov, Tomi, ktorého hrá Martin Klinčúch, sa ocitne v nie celkom komfortnej situácii. Do tej istej školy, kam chodí, totiž nastupuje jeho brat Jakub s Downovým syndrómom.

Napriek hendikepu je vďaka obetavej starostlivosti rodičov aj brata schopný integrácie medzi bežných tínedžerov. To je skvelé, lenže Tomi sa odrazu musí o Jakuba starať neustále, hoci by sa rád venoval svojim záľubám a hlavne dievčaťu. Hrozí, že Jakubova inte­grácia pokazí vzťah medzi inak milujúcimi sa bratmi...

Mal rešpekt

Je jasné, že tvorcovia seriálu vymyslia, tak ako vždy, výchovne dobrý koniec. Nakrúcanie tejto epizódy však bola výzva. Netají to ani Martin Klinčúch, ktorý je v seriáli už „zabývaný“. „Ešte pred začiatkom nakrúcania som mal veľký rešpekt, myslel som si, že to bude náročné,“ hovorí. Nakoniec to až také ťažké nebolo.

„Patrik chodil na nakrúcanie dobre pripravený, všetko vedel. Mne sa s ním robilo dobre. Bolo to veľmi milé, vyžaroval veľmi dobrú energiu, bol pozitívny, také slniečko. Bol pokorný a dotváral príjemnú atmosféru,“ chváli kolegu s tým, že aj na pľaci sa k Patrikovi správali všetci milo.

Pri stretnutí s hendikepovaným rovesníkom si potvrdil dôležitú vec: „Deň za dňom sa stretávame s rôznymi zdravotnými problémami a vtedy si človek uvedomí, že zdravie je len jedno. Za to, že som zdravý ja a celá moja rodina, som naozaj vďačný.“

Viaže kytice

Patrik Lehocký šťastie na zdravie nemal. Jeho mama Danka Lehocká sa až na pôrodnej sále dozvedela, že jej bábätko má Downov syndróm. Oznámili jej to vecne, holou vetou, a ona netají, že to bol obrovský šok. Patrika videla iba chvíľu, potom ho odviezli v inkubátore do inej nemocnice na JIS.

Nezabudne na to, ako im odporúčali dať dieťa do ústavu. Namiesto toho sa s najväčšou láskou pustili do jeho výchovy tak, aby mohol plnohodnotne žiť.

Martin Klinčúch a Patrik Lehocký v seriáli Pán profesor. Zdroj: TV Markíza

Nadšený z Maštalíra

No a chlapec so zmyslom pre precíznosť a detail, ktorý mal byť v ústave, si v 10 rokoch nakoniec zahral malú rolu v seriáli, zamestnali ho v známom kvetinárstve, kde pracujú aj jeho rodičia a kde už dnes viaže kytice, no a teraz dostal veľkú úlohu v populárnom Pánovi profesorovi...

Jeho mama Danka Lehocká hovorí, že keď ich oslovili telefonicky z kastingovej spoločnosti na základe článku o jej synovi floristovi, potešili sa, no konečné rozhodnutie bolo na Patrikovi. „Bol nadšený. Poslali sme krátke video, kde rozprával o sebe, a zopár fotiek,“ dodáva. Mladý florista a dnes už aj herec si nakrúcanie užíval. Asi najväčším zážitkom bolo pre neho stretnutie s Tomášom Maštalírom. „Bol nadšený, keď ho videl zblízka a mohol s ním tráviť čas na nakrúcaní. Doteraz je to preňho veľký zážitok,“ vraví.

Pomáhala aj babka

„Priznám sa, keď sme videli scenár, tak sme sa najskôr zľakli. Nevedeli sme, že to bude jedna z epizódnych hlavných postáv. Učila som sa s ním ja a Patrikova úžasná babka. Text sme si najskôr spolu párkrát prešli. Ďalej si už čítal a učil sa sám. Bral to naozaj zodpovedne. Zo začiatku nám bola nápomocná skvelá Helenka Krajčiová, ktorá pracuje s mladými hercami na príprave, za čo sme jej veľmi vďační. Aj celý štáb bol skvelý,“ hovorí Danka Lehocká s tým, že si jej syn obľúbil režiséra, kameramana, ale aj Martina Klinčúcha. Napriek nadšeniu z nakrúcania sa Patrik bude držať kvetín: „Filmovanie bola pre neho dobrá skúsenosť, no aj naďalej zostáva floristom,“ uzavrela.