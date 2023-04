Česká herečka Dagmar Patrasová opäť raz vstala ako Fénix z popola. Po nedávnom škandále, keď na účinkovanie do televízie prišla zjavne indisponovaná a potom tvrdila, že je to kvôli prechodenej chrípke, no všetci ostatní si mysleli, že je za tým alkohol, sa opäť dala dokopy.



Dáda sa na sociálnej sieti pochválila novými fotkami, jednak s vynoveným účesom, a potom sa s fanúšikmi podelila o záber, keď si vyšla na sushi. Fotkám určite pomohol aj nejaký ten filter, no v každom prípade na záberoch to už bola stará dobrá Dáda, ako vždy krásna a zjavne v dobrej kondícii.



Jej záletný manžel Felix Slováček, keď nedávno dostal otázku, či to teraz majú medzi sebou s Dádou dobré, sa pre super.cz vyjadril takto: "To nezáleží na mne, ale na oboch, hlavne na Dáde. Keď ona je v pohode, tak ja tiež,“ povedal zjavne spokojný Slováček, ktorého teší, že jeho manželka má teraz lepšie obdobie. A keďže Dáda práve oslavovala 67. narodeniny, pripravil jej krásne prekvapenie, pozrite FOTO v GALÉRII, čo pre ňu prichystal. Dagmar bola dojatá a priadla spokojne ako mačka...