Anička Slováčková po úspešnom koncerte a krste druhej dosky s názvom Osudová prezradila fanúšikom, že ju opäť čaká boj s rakovinou, ktorá jej tentoraz zasiahla pľúca. Anička to už vie niekoľko týždňov. „Nejaký čas ma trápil kašeľ,“ prezradila Anička magazínu Téma. „Bola som na všetkých možných prehliadkach a vždy mi povedali, že ide o reflux (porucha trávenia, pozn. red.).“



Až lekárka, u ktorej bol na vyšetrení aj jej otec Felix Slováček, zistila, že Anička má nález na pľúcach. „V júli som bola na CT, na konci augusta som bola na bronchoskopii, ktorá tie nálezy potvrdila,“ prezradila speváčka. S kašľom mala Anička problémy dva roky. „Lekári mi povedali, že typ rakoviny, s ktorou som sa liečila, sa bohužiaľ vracia často. Ťažko povedať, prečo presne je to späť,“ prezradila s tým, že vlani na jeseň prekonala ťažkú chrípku, ktorá mohla byť spúšťačom.



S nádorom však speváčka nebojuje po prvý raz. Prvýkrát si Anička nahmatala hrčku v prsníku v roku 2013. Vtedy sa ukázalo, že je nádor nezhubný. To sa opakovalo v roku 2016. „Privolala som si to sama. Svojím uvažovaním, psychikou, stresom. To, ako som žila, nemohlo skončiť inak, ako nejakou chorobou. V tom čase som maturovala, hrala divadlo a do toho som prežívala to, čo sa dialo doma. Bolo toho na mňa veľa,“ priznala s narážkou na svojho otca Felixa Slováčka (80), ktorý v tom čase verejne podvádzal jej matku Dádu Patrasovú (67) s výtvarníčkou Luciou Gelemovou (40). Anička potom pravidelne chodila na kontroly a vyzeralo to tak, že tento boj vyhrala.



Keďže teraz už niekoľko týždňov Anička mala výsledky v ruke, ale chcela si ešte užiť veľkolepý koncert v Lucerne, aj krst nového albumu, jej blízki s ohľadom na ňu o tejto smutnej udalosti pomlčali. Jej otec Felix Slováček však prezradil, že to v rodine ťažko nesú. Dcérina rakovina Dádu Patrasovú zlomila.



V každom prípade táto nepríjemná situácia ich rodinu zomkla a na koncert prišli Aničku podporiť všetci, vrátane jej mamy, s ktorou Anička kvôli problémom s alkoholom posledné roky nemala najlepší vzťah. Teraz však nastala zmena, pozrite FOTO v GALÉRII, obaja rodičia pôsobili na verejnosti priam ukážkovo, aby dcére nespôsobili ďalší stres a bolesť. Anička už tento piatok mala absolvovať prvú chemoterapiu. "Neviem, čo presne to tentoraz bude obnášať, som na začiatku,“ dodala s tým, že si naplánovala veľa voľna, aby sa mohla sústrediť na liečbu.