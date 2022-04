Napriek tomu, že si Zdena Studenková užíva status populárnej hereckej divy s presahom do zahraničia, neuspokojí sa len s tým. Vystupuje z komfortnej zóny a snaží sa posunúť do menej prebádaných, ale najmä zradných vôd. Rozhodla sa trochu zariskovať. Otvorene si položila otázku, či dokáže divákov zaujať aj v hre trvajúcej dve hodiny, v ktorej vystupuje iba jedna herečka, ktorá sa nemôže spoľahnúť na to, že ju v slabej chvíli podporí na javisku kolega.

Sú to desiatky strán textu naspamäť aj improvizácie, celý kokteil emócií. Pre niekoho náročná skúška popularity a herectva, tiež riskantný krok, pre ambicióznu Zdenu Studenkovú priestor na splnenie veľkého sna. Vďaka „one woman show“ Shirley Valentine od Willyho Russela, na ktorej pracuje s partnerom Braňom Kostkom, dostane zaktualizované vysvedčenie o svojej kariére. A známkovať skutočne budú fanúšikovia.

Ako by ste mi priblížili vašu „one woman show“ Shirley Valentine?

Zdena: Je to hra pre jednu herečku, ktorá nie je ani tragédia, ani čistá veselohra a zároveň obe tieto polohy sú v nej zastúpené. Divák sa má pri nej aj zamyslieť a chvíľami sa môžete nad ňou i schuti zasmiať. Myslím si, že táto hra prináša na konci optimistický koniec, čo je skvelé. A to je v situácii, ktorú žijeme po korone, veľmi dôležité.

Zdena Studenková v predstavení Shirley Valentine. Zdroj: Braňo Kostka

V podtitule hry je: „Žena, ktorá to dokázala“. No nie je to o feminizme...

A už z toho sa dá odčítať, že je to hra o žene, ktorá bola na začiatku submisívna, uvedomovala si len svoju pozíciu v rodine. Vo vzťahoch bola tou, ktorá plní príkazy, slúži, ale na konci predstavenia sa z nej stáva žena, ktorá si uvedomuje svoju hodnotu. A nielen svoju hodnotu ako osoby s vnútornými hodnotami, ale začala sa pociťovať aj ako, citujem – žena nie na zahodenie.



Čiže ženy a nielen ony sa v predstavení môžu nájsť, prípadne si vďaka nemu môžu niečo uvedomiť?

Myslím si, že práve pre partnerstvá, pre vzťahy, pre ľudí, ktorí prídu do divadla, napríklad manželky s manželmi, s partnermi, je to možno aj pootvorenie dvierok do ženskej duše a muži trošku pochopia ich dušu, túžby žien. Zároveň si uvedomia, akú veľmi dôležitú úlohu zohrajú vo vzťahu. Je dôležité, že taký vzťah potom funguje, keď aj jedna i druhá strana doň niečo investuje. A táto investícia je predovšetkým investíciou do lásky a do živenia tohto vzťahu.

