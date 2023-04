Uznávaný slovenský režisér a exmanžel herečky Zdeny Studenkovej Stanislav Párnický zomrel posledný marcový deň, necelé dva týždne pred 78. narodeninami. V poslednom čase ho na verejnosti nebolo vídať. Nevyhľadával spoločenské akcie, výnimku spravil, keď sa v roku 2019 objavil na premiére filmu Trhlina.

Jeho odchod bol šokom pre celú rodinu, pretože nič nenasvedčovalo tomu, že by malo dôjsť k tragédii. Najhoršie to prežívajú jeho dcéry Simona (43) a o desať rokov staršia Lucia, ktorá na konci týždňa potvrdila smutnú správu médiám. „Ešte vo štvrtok večer bol úplne v poriadku. Bolo to úplne nečakané, dostal infarkt medzi štvrtou a piatou ráno. Prevoz do nemocnice už, bohužiaľ, neprežil,“ priblížila Novému času.

Lucia mala s otcom krásny vzťah. „Luci, posielam objatie,“ zanechala jej na sociálnej sieti odkaz známa filmová producentka Zuzana Mistríková. „Je to horšie, ako som si dokázala predstaviť,“ odpísala jej zdrvená Lucia.

