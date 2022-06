Zariadiť veľký byt s veľkrysými priestormi nie je umenie, ale pomestiť všetko na menší priestor tak, aby to pôsobilo útulne, je umenie.

Viktor Horján nedávno pustil do bytu jojkársky televízny štáb, keď nakrúcal šou Bez servítky. "V tomto byte bývam sám iba so svojím psom," prezradil s tým, že jeho sučka Kikina má už sedemnást rokov. Herec má aj nezvyčajnú záľubu - rád chodí do starožitníctiev. "Som zberateľom škaredého porcelánu," zareagoval na otázku, prečo je v jeho malom byte toľko ,,čačiek".

Mimochodom, nedávno aj Šarm privítal u seba doma a to dokonca vo vani plnej peny. Vôbec nešlo o pózu, vaňa je neoddeliteľnou súčasťou takmer každého jeho dňa. „Pre mňa je vaňa základ, dokonca sa v nej učím texty. Niekedy tam vydržím aj dve hodiny, len si dopúšťam vodu, až som úplne rozmočený,“ povedal so smiechom Viktor Horján, ktorý sa pustil aj do biznisu s parfémami.

Pozrite sa, ako si Viktor zariadil svoje bývanie a ako dokázal na malom priestore vyčariť domov.