Na "českú tarantinovku" bola zvedavá okrem iných aj kedysi ryšavá miss z roku 2002, Eva Novotová Verešová (42) s manželom. Dvojnásobná mamička má stále skvelú postavu a nohy až do neba.

Konkurovala jej ale Michaela Galová (36), ktorá sa zviditeľnila v roku 2014 videom k piesni Happy na Lomnickom štíte. Po úspechu videa, ktoré obletelo svet, sa presťahovala z Popradu do Bratislavy a stala sa súčasťou smotánky. Do oka padla napríklad bývalému automobilovému pretekárovi a exministrovi Jirkovi Malchárkovi a v roku 2021 ju prichytil fotograf Plus 7 dní v družnom rozhovore s ministrom vnútra Romanom Mikulcom na balkóne svojho bytu.

Za dlhonohou Galovou nezaostávala na premiére ani influencerka, exfarmárka Lucia Gachulincová, ktorá ako bonus priložila k nohám aj drahú kabelku.

Do kina vyrazila s úsmevom aj exmanželka Vila Rozborila, Katarína. Bola opäť neprehliadnuteľná.

