Už deväť rokov je šťastne vydatá! Marta Jandová (49) po rokoch prezradila ako sa zoznámila so svojím mužom, gynekológom Miroslavom Vernerom (46). Môže za to jej macocha Alice Jandová, manželka legendárneho speváka a Martinho otca Petra Jandu. Tému si všimol časopis Plus 7 Dní.

Každý si myslel, že ju manžel zbalil pri gynekologickej prehliadke. Nebolo to však pri kontrole, ktorú si ženy nie vždy užívajú. "Bolo to tak, že som bola po rozchode. Zavolala mi moja druhá macocha, tretia žena môjho otca, ktorá je pôrodnou asistentkou. Pracovala v Podolí, kde robil aj on,“ zaspomínala si na prvý kontakt Marta.