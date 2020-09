Herečka Táňa Pauhofová (37), hviezda nového filmu Bábovky, žije so synom uznávaného kazateľa. Učí sa, ako byť vzácnou aj sama pre seba.

Súkromie si stráži a naškrobené spoločenské akcie si dopraje len striedmo. Táni Pauhofovej urobí väčšiu radosť dobrá kniha v ruke, chutné jedlo na tanieri a posedenie s priateľmi u nej doma.



Kamery vyhľadáva len z pracovných dôvodov a tým smotánkovským sa radšej vyhne. Keď sa však niekde predsa len objaví, tak je neprehliadnuteľná. Na Slovensku aj v susednej Českej republike ju pasujú za módnu ikonu, ktorá tú ktorú handru vie správne a citlivo skombinovať.

A zažiariť vie nielen pred objektívmi, ale najmä na striebornom plátne. 24. septembra príde do kín nový film Bábovky, v ktorom sa ušla jedna z hlavných rolí aj temperamentnej Táne. Tá Šarmu prezradila viac.

Táňa Pauhofová vo filme Bábovky. Zdroj: Archív

Detailistka

Pauhofová je známa tým, že na filmovom pľaci dbá na detaily. Prekvapí ju máločo, keďže ako dlhoročná herecká stálica vie, že jej “psou povinnosťou” je chodiť naň pripravená. Na druhej strane byť bez jedinej chybičky si vyžaduje veľa síl i času.

Zvlášť v dnešnej dobe, ktorú mnohí všeobecne vnímajú ako hektickú, kde všetci a všetko by malo dosahovať výsledky. Vytráca sa tým z nás ľudskosť, človečina?

“To je asi veľmi individuálne. V bubline, v ktorej sa pohybujem ja, našťastie nie. Áno, zrýchľuje sa všetko, ale tak to pri pohľade späť asi bolo vždy. Treba to prijať, nájsť alebo vybojovať si v tom svoj priestor a určiť si priority, aby sme sami sebe nedovolili o ľudskosť prísť,” priznala Šarmu Táňa, ktorá si práve v spomínanom filme zahrá rolu Renaty, “modernej” ženy, ktorá zabúda na to, že ľudia nie sú stroje, majú svoje osobné preferencie a právo na život mimo pracoviska.

Sexy ryšavka prezrádza, že aj ona sa v takejto situácii ocitla, aj keď ona nikoho nekomandovala. Skrátka a jednoducho, ľudovo povedané, vzala si toho „ako baran na rohy“.

“Ooo, v tomto viem byť majster,” zasmiala sa herečka Slovenského národného divadla a dodala: “Snaha vyhovieť všetkým a všetkému na stopercent, a seba mať na poslednom mieste - ak vôbec. Ako stroj som však vnímala mnohokrát iba seba, ostatní sú pre mňa príliš vzácni. Učím sa, aby som bola vzácnou aj sama pre seba,” vysvetlila.

Deliaci múr

Vydať plnohodnotný výkon, ktorý na nás kladie okolie, zároveň znamená nechať si cicať z našej vzácnej energie. To môže viesť k rýchlejšiemu opotrebeniu „materiálu“, k vyhoreniu a rôznym chorobám z povolania. Ani vyťažená herečka, ktorá žne úspechy na oboch brehoch rieky Moravy, tomu neunikne. Vie však, ako tomu čeliť a ustáť to.

“Snažím sa už oveľa viac vnímať aj seba a svoje potreby, pracovné nasadenie vyvážiť odpočinkom, zážitkami. A psychohygiena. Všetko, čo si na seba navliekam, rada po práci vyzlečiem a poďakujem,” uvádza Táňa, čo inými slovami znamená, že robotu si domov neťahá. Stanovila si teda múr medzi tým, čo ju živí a tým, čo žije...

