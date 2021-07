Spevák Otto Weiter usporiadal burzu osobných vecí, ktoré mu viseli v skriniach po rok nebohej manželke Andrei Fischer († 47). V desiatkach kostýmov, párov topánok, ale i šperkov sa v petržalskom dome kultúry prehrabávali fanúšikovia, ktorí pricestovali z celého Česka aj Slovenska.

Vyzbieralo sa 1 690 eur, ktoré hviezda Senzi TV posunie onkologickým pacientom. Na burze, kam došli aj speváčky Eva Máziková, Jadranka či Barbora Balúchová, vystúpila i Petra Maxin. Blondínka a repeťák svoj vzťah už zoficiálnili a Šarmu prezradili, aké plány kujú do budúcna.

Medzi vami je vekový rozdiel 25 rokov, ale vôbec to nie je vidno...

Otto: Pretože jednoducho patríme k sebe. Áno. To preto (smiech).

A ten rozdiel pociťujete?

Otto: Ale kedže! Mal som teraz 66 rokov a …

Petra: Mal si Kristove roky, ale dvakrát. (Smiech.) Teraz v tomto období až do konca septembra sa rodia tí najväčší umelci.

Otto: Teraz má kopec dobrých umelcov narodeniny. Myslím takých tých naozaj dobrých, ako sme my. (Smiech)

Petra, čo vás upútalo na Ottovi? Viem, že ste mu chodili spievať do nemocnice, keď ležal v kóme.

Petra: My sme najskôr začali spolupracovať. Hlavne Noro Meszáros bol presvedčený, že práca je to, čo Ottina dokáže naštartovať, postaviť na nohy, lebo ho pozná a vie, že je to workoholik. Všetci to poznáme, že keď je človek psychicky preč, mimo, tak si potrebuje zapratať hlavu a on to poňal tak, že práca by ho naozaj mohla postaviť na nohy.

A ako ste sa teda zjavili v jeho živote?

Petra: Ja som do toho celého iba nejako vkĺzla, pretože ma Noro oslovil na konkurz. My sme sa poznali vždy len z videnia, lebo sme nemali príležitosť spolupracovať. A áno, chodila som mu spievať do nemocnice, lebo som dúfala, že ho to nejakým spôsobom namotivuje, aj lekári hovorili, že mu to veľmi pomáhalo, čo ma spätne veľmi teší.

