Vyhlasovanie 20. ročníka ankety Osobnosť televíznej obrazovky bola opäť aj o prezentácii vkusu či nevkusu, odvahy či upätosti. Rozhodne nesklamala temperamentná členka činohry SND Diana Mórová ale ani moderátorka RTVS Marianna Ďurianová. Obe dámy mali výstrihy, z ktorých prechádzal zrak a mnohým mužom určite padlo ťažko pozerať sa im len do očí.

Zahanbiť sa nedala ani speváčka Dominika Mirgová, ktorá ukazovala aj nohy v šatách s extra vysokým rozparkom. Dekolt ukázala aj manželka oceneného Tomáša Maštalíra. No a to, v čom prišla módna návrhárka Rebecca Justh, na to sa tak skoro nezabudne. Veď sa pozrite vo fotogalérii.