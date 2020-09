Počas priameho prenosu z odovzdávania cien Ososbnosť televíznej obrazovky za rok 2019 odzneli narážky na COVID-19 - Sajfa napríklad urobil pokus o vtip, keď spomenul, že okrem sošiek si prítomní môžu odniesť aj niečo iné. Mnohí spomínali krvácajúcu kultúru ale dotýkali sa aj oslobodzujúceho rozsudku nad obžalovaným Mariánom Kočnerom a Alenou Zsuzsovou. Speváčka Sima Martausová si pri ďakovnej reči rypla do scenára galavečera.

Nie je to samozrejmosť



Speváčka, ktorá porazila nominované súperky Linu Mayer a Kristínu, vyšla na pódium v bieločervených dlhých šatách a rúšku z rovnakej látky. To si na rozdiel od iných nesňala ani počas ďakovnej reči. Zdôvodnila to tým, že už veľa ľudí pred ňou hovorilo do mikrofónu. Skrátka, chránila seba aj iných. Okrem iného spomenula, že v piatok, keď mala s kapelou koncert v Skalici, a "dokonca prišli aj ľudia." Uvedomila si, že nie je samozrejmosťou spievať pred divákmi. "Uvedomila som si, že je to najkrajší dar, mať koncerty a fanúšikov. Je to dokonca krajší dar ako toto," poznamenala, zdvihnúc sošku. Dodala, že si ju ale samozrejme váži.

Nebudem si robiť srandu

Sima Martausová sa dotkla ešte jednej veci - hlboko veriacej speváčke sa zjavne nepáčil motív "Boha šoubiznisu", ťahajúceho sa celým večerom, prevteľujúceho sa raz do dieťaťa, ženy aj muža, čarujúceho abrakadabra či spovedajúcho na záchode z hriechov spevákov Kaliho, Kandráča a Ďuricu.

Z pódia totiž od nej zaznelo: "A nechcem zabudnúť poďakovať tomu najdôležitejšiemu pre mňa - Pánu Bohu, ktorý je teda pre mňa trochu iný ako ten z tých dokrútok. Teda dosť iný, vlastne úplne iný. Takže Pánu Bohu ďakujem hlavne, pretože on mi dal ten dar, že sa o svoje piesne môžem s ľuďmi deliť. A preto sa nikdy nebudem zaňho hanbiť, ani si z neho robiť srandu. Pekný večer ešte," dodala a odkráčala na miesto.