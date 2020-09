Správu o smrti slávneho českého režiséra zverejnila jeho žena. Správa bola zároveň intímnym vyznaním lásky a opisovala ich posledné chvíle. Ako odchádzal obklopený rodinou a dodýchal jej v náručí.

Posledné zábery

To však nebolo všetko. Na verejnosť sa dostalo aj naozaj intímne video, súbor fotiek ťažko chorého režiséra na lôžku. Je to dojemné, otázne však je, či by sa mu páčilo, aby si ho svet takto pamätal. Skôr nie, veď pred smrťou sa vyjadril, že nestojí ani o oficiálny pohreb. V tom mal rovnaký názor ako jeho slávny český oscarový kolega.

Miloš Forman si tiež neželal po smrti žiadne divadlo. Jeho žena to rešpektovala a pochovali ho len v kruhu rodinu.

Privolal si to

Osud si na staré kolená s Jiřím Menzelom škaredo zahral. Uštedril mu to, čoho sa najviac bál. Vo svojej životopisnej knihe oscarový režisér písal aj o smrti. V súvislosti s ťažkým umieraním jeho otca, ktorý skončil na dlhý čas odkázaný na pomoc iných. Jiří Menzel mal strach, aby ho nepostihol rovnaký osud. Zmienil sa o tom aj vo svojom poslednom rozhovore, ktorý poskytol Šarmu, než vážne ochorel.

Vraj jeho jediná nočná mora je, že raz bude bezvládny svojim blízkym na ťarchu. Rozrozprával sa o tom v roku 2017 v Košiciach a, paradoxne, cestou späť mu vírus napadol mozog a dlhé mesiace bojoval o život. Hoci boj vyhral, už sa nikdy nezotavil. Znova sa musel učiť hovoriť, dlhé týždne bol v ústave, aj po návrate domov bol odkázaný na dvadsaťštyrihodinovú pomoc.

Spolu až do konca

Za tie roky však boli i svetlé momenty, ktorými jeho žena zásobovala Instagram. Rodinné oslavy, objatie malých dcérok, návštevy kamarátov pri jeho lôžku A v závere mu bolo dopriate, že naposledy vydýchol v náručí Olgy, s ktorou prežil v manželstve šestnásť rokov.

Prešli si aj komplikovaným obdobím, keď Olga počala s iným, lebo Menzel nechcel deti. Neskôr sa však k sebe vrátili a mali spoločnú dcérku. Režisér vtedy priznal, že bol sebec, a vyčítal si, že sa na to odhodlal až tak neskoro. Jednoducho, svojej žene vždy všetko odpustil a miloval ju, možno by teda súhlasil aj uverejňovaním takýcho fotiek. Aj keď príjmené by mu to asi nebolo. Jeho posledné želanie sa však vyplní. Verejný pohreb nebude a prípadná pietna spomienka bude až po dlhšom čase.