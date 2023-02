Veronika a Sajfa sú hrdými rodičmi dcéry Sáry a syna Šimona. Na sociálnych sieťach s fanúšikmi často zdieľajú momenty z ich rodinného života. A aj keď sa na prvý pohľad zdá, že je rodičovstvo v ich podaní prechádzka ružovou záhradou, nie je tomu vždy tak. Veronika nedávno priznala, že pri dvoch detičkách potrebujú pomoc.

Najmladší člen má už pol roka a jeho známa mama mu venovala pekné slová. „Ukázal nám, koľko je fyzicky možné nespať, ako sa dá za tri sekundy presunúť z jedného konca miestnosti na druhý, a schovať pod stôl, aby matka utrpela menší infarkt, ako sa jedovať, keď mu niečo nejde (ok, matkine gény) a ako veľmi sa dokážu srdcia roztiahnuť! Je to jasný malý Cifra, úplne iný ako jeho sestra, napriek tomu ju sleduje ako National Geographic a ona ho ľúbi, pokial nevreští počas jej času na pozeranie rozprávky - vtedy ho chce odniesť do zberných surovín. Alebo mi vysvetlí - mami, zober ho a zavri do izby, nech nepočujeme ako reve! (Bude to raz skvelá matka),“ začala svoj príspevok Ostrihoňová.



Okrem toho však otvorene prezradila, ako to niekdy u nich doma vyzerá. „Zhrnuté a podčiarknuté, je to jazda, chaos, morda, aj obrovský sviatok lásky a zábava. Pre mňa osobne bol prechod na dve deti náročnejší ako keď sa narodila Sára a nehanbím sa povedať, že máme a potrebujeme pomoc. Naše mamy aj Adriku, v našom prípade, it really takes a village. To len na margo toho, ak by mal niekto pocit, ako to skvele zvládam a pracujem a cvičím a všetko toto, čo mi ľudia (milo) hovoria. Len za uplynulý týždeň asi 8krát. A pritom to bol týždeň horribilis. Lietala som hore dole, riešila kto kde kedy ako, nenašla si ani minútu na akékoľvek cvičenie či prechádzku, jediný pohyb bol skok do postele - kde pri Šimiho nočnom spánkovom režime zas netrávime priveľa času,“ vysvetlila Veronika. Isté však je, že by svoju rodinu nemenila za nič na svete.

"Tak ja len, že nie je všetko ako vyzerá, že je okej občas nebyť okej, požiadať o pomoc, prípadne sa len tak ľahko zrútiť v kuchyni pri príprave chlebíka pre madam so šunkou, rozkrajáneho presne na osemuholníky, posypaného jednorožcovým prachom, simultánnom hľadaní koruny z kostýmu na karneval, a utišovaní malého dravca, ktorý sa všemožne snaží vyliezť z nosiča. Lebo rodičovstvo je krásne, ale náročné, práca pri deťoch je výzva, udržanie vzťahu a viac menej nevybuchujúcej domácnosti olympijská disciplína. A popritom všetkom občas nezabudnúť na seba (čo teda, aby som bola transparentná, sa mi tento týždeň podarilo pri úniku na jednu skvelú oslavu) je hádam to najťažšie zo všetkého," uzavrela moderátorská hviezda a pozdravila všetkých rodičov aj nerodičov.

