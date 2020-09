Za sprievodu tónov piesne Ta ne od speváčky Kristiny si Marianna Ďurianová rezkým krokom vybehla na pódiu po exkluzívnu sošku Osobnosti televíznej obrazovky. Za chrbtom nechala ostrieľaných športových moderátorov Petra Varinského a Janu Hospodárovú, ktorý sa zmohli len na potlesk.

Ich bývalá kolegyňa z Markízy, ktorá po spackanom prestupe do TV JOJ našla azyl v RTVS, všetkým dokázala, že do starého železa nepatrí a divákov stále baví. Jednoducho, niekdajšia kráľovná bulváru, ktorá rokmi skrotla, je späť a v plnej sile!

Odstavila profíčky

„Toto som naozaj nečakala. Ja vám veľmi pekne ďakujem, mám obrovskú radosť. Nielen preto, že som relatívne krátko moderátorkou športu, ale aj preto, že je to symbolické. Je to dvadsiate výročie ankety OTO a ja som pred dvadsiatimi rokmi začínala práve v Slovenskej televízii. Chcela by som sa poďakovať RTVS za ponuku a príležitosť,“ vyliala si Marianna svoje srdce do kamier a bolo evidentne vidieť, že si svoj triumf vychutnáva plnými dúškami.

Otázne je, či hviezde verejnoprávneho média všetci úprimne tlieskali. Veď si len zoberte, ako funguje „žičlivosť“ v našom šoubiznise. Ďurianová zatienila vskutku ostrieľané tváre, ktoré značku Góly-Body-Sekundy roky rokúce budujú a medzi ne svojho času patrila aj Jarmila Lajčáková Hargašová.

Marianna Ďurianová Zdroj: Archív, RTVS, TV Markíza, Emil Vaško

Manželka kariérneho diplomata pred pár rokmi uvoľnila svoju stoličku v športovom servise a dovolila tak zasadnúť na ňu Marianne. Tá sa začiatkom roka 2018 chopila šance. Po počiatočnej kritike divákov, ktorí jej vyčítali neuveriteľnosť pri čítaní správ, sa blysla tak dobre, že už z nej viac nezliezla. Ba čo viac, teraz sa už môže hrdiť aj diváckou cenou.

Profíčka Hargašová, ktorej sa ušla aspoň nominácia v inej kategórii OTO, je nateraz bez práce. „Zatiaľ nemám žiadne pracovné plány, lebo si myslím, že v tomto období ich človek ani nemôže mať. Uvidíme, čo život prinesie,“ povzdychla si nedávno pre Šarm Jarmila, ktorá v minulosti vyjadrila presvedčenie, že do športu sa jej príliš nechce a v kariére by sa rada posunula. Nuž, aktuálne v nej čerpá pauzu…

Ďurianová nepriamo vyšachovala nielen Hargašovú, ale aj aj jojkárku Lenku Čvirikovú Hriadeľovú, ktorá sa v aktuálnom ročníku ankety neobjavila ani medzi nominovanými. Inokedy bola súčasťou každej top trojky a nomináciu šesťkrát premenila na sošku OTO.

