So ženami môjho života sa dá v šťastí osláviť aj tento vek, veď je to len číslo – skonštatovala moderátorka. Oslavu narodenín okorenil moment, keď sa pri chystaní na pamätnú fotku oslávenkyňa pozabudla, naklonila podnos s tortou tak, že sa v sekunde ocitla na zemi.

Nevadí, keby toto boli najhoršie veci... Aj Alena Heribanová prešla ťažkými momentmi. Čo jej pomáha? "Najväčšie bolesti prežívam sama so sebou, je to moja záležitosť, nikto nemusí vidieť moje slzy. Nedeje sa to však často, väčšinou pociťujem tiché šťastie. Silu hľadám hlavne sama v sebe, nikdy neobviňujem nikoho za to, ako mi je. Všetko, čo sa deje okolo mňa, je len odrazom mňa samotnej. Keď človek začne sám od seba, nakoniec príde na to, ako sa dostal do situácie, ktorá ho bolí. Veci sa nedejú náhodou. Pomáha mi aj meditácia, rada sa chodím do kostola pozhovárať s Pánom Bohom, veľa čítam, vykladám si občas anjelské karty, premýšľam… Vždy máme dôvod nariekať aj sťažovať sa, ale život nie je o tom, aby sme hľadali, prečo sme nešťastní, a plakali nad tým, čo nemáme. Veď toho toľko máme!," povedala Šarmu predčasom.

